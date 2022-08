AMLO critica estudio del CEESP: “No es una análisis serio y es tendencioso para atacarnos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que “no es un análisis serio, está sesgado y es tendencioso” para atacar a su gobierno, el reciente estudio del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) que dice que el país está atravesando un sexenio perdido en materia de crecimiento económico.

Durante la mañanera de este viernes en Palacio Nacional, dijo que el centro no tomó en cuenta factores externos que pusieron en crisis al mundo, como la pandemia del Covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones entre China y Estados Unidos. Aún así, dijo que la economía mexicana está creciendo, “aunque sea poco”, pero el bienestar de la población aumentó en gran medida.

“Vamos avanzando. Yo veo bien y a mí me sirve mucho el saber lo que opina la gente. Si yo me guiara por lo que opinan los expertos, los columnistas, los intelectuales orgánicos, la llamada clase política, los medios de información, no, pues estaría yo derrotado. Pero no, tengo la moral en alto y vamos hacia adelante y se está logrando una transformación muy importante, trascendente, única en mucho tiempo”

AMLO cuestionó el análisis del CEESP

En segundo lugar, dijo, se tiene que tomar en cuenta “que ya no es nada más evaluar el nivel de crecimiento, sino que se tiene que añadir el bienestar para la población. Crecimiento no significa bienestar, no necesariamente es sinónimo de bienestar, puede haber crecimiento económico, pero se acumula como ha sucedido en México durante mucho tiempo con el modelo neoliberal en unas cuantas manos. En épocas de crisis hay quienes incrementan sus fortunas dos, tres veces más, eso es crecimiento, nada más que no significa que a todos les vaya bien”, expuso.

“¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Hoy en México hay una mejor distribución de la riqueza, del ingreso y, aunque sea poco, el crecimiento llega a todos y eso hace la diferencia”

Puso de ejemplo los salarios en el país, que durante administraciones pasadas, “todo el periodo neoliberal”, no sólo no hubo aumento de salarios sino pérdida del poder adquisitivo del salario. Hay una serie de parámetros. Crecimiento, por ejemplo, en los últimos tiempos, México está creciendo más que otros países; la inflación en México es menor a la de Estados Unidos, a la inflación de Europa; nuestra moneda es fuerte, no se ha devaluado”, destacó.

