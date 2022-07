Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 8 de julio

El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su tradicional conferencia de prensa Mañanera con los medios de comunicación en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Este viernes Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó acerca de los trámites que se tienen que hacer acerca de la Constancia de Situación Fiscal y el contribuyente pueda cumplir con su responsabilidad. La funcionaria destacó que el órgano que encabeza “nunca pidió la constancia de situación fiscal” y destacó que la situación actual se debe a que el trámite “siempre se deja hasta el último y muchos patrones comenzaron a condicionar el pago”.

Buenrostro fue cuestionada respecto a la demanda presentada por Alsea, que funge como operadora de empresas como Starbucks y Vips, sobre el pago de impuestos; la funcionaria destacó que como cualquier otro contribuyente tiene derecho a defenderse, por lo que ahora se encuentra litigando.

La hacienda pública del país no está mal calificada: AMLO

Seguimiento de ingresos del Gobierno federal. FOTO: Especial

López Obrador fue cuestionado respecto al reciente cambio a positivo de las calificaciones soberanas de México: "Hubo una calificación favorable a México porque se considera que se tienen finanzas sanas y esto nos permite estar bien posicionados en el mundo financiero. No está mal calificada la hacienda pública del país y además que las calificadoras consideran que están bien manejadas las finanzas públicas en el país, se está demostrando con la estabilidad cambiaria, con la llegada de inversión extranjera," celebró el presidente.

El mandatario informó que hubo un aumento en la inflación, pero no muy desmedido, en comparación de otros países, por lo que México es de los menos afectados:

"En energéticos es de los países (México) con menos incremento, con menos inflación; estamos bien y hoy recibí el informe, como todos los días, de los ingresos. Estamos arriba, sigue habiendo una buena recaudación, no tenemos déficit en recaudación ni en lo que tiene que ver con los impuestos, en lo tributario, ni con los ingresos del Gobierno en general", destacó el presidente.

"Hay un incremento en términos reales de 2 o 3 por ciento y si se toma en cuenta la inflación de 8%, estamos hablando de un incremento en términos nominales de un 10% o un poco más, eso nos da mucha tranquilidad", refirió.

Empieza la dispersión de recursos para adultos mayores: AMLO

El presidente informó que en esta semana ya se están dispersando los fondos de las pensiones para 10 millones 500 mil adultos mayores, lo mismo para personas con discapacidad.

López Orador destacó que hoy iniciará una gira por Chiapas para inaugurar Bancos del Bienestar, con lo que se estará muy cerca de las 600 sucursales funcionando en el país: "Voy a comunidades apartadas en donde no había bancos y vamos a tener terminadas 2 mil (sucursales) para finales de este año; para mediados del año próximo tendremos toda la red, de 3 mil sucursales", indicó.

En conflicto Rusia-Ucrania "hemos optado por la neutralidad": AMLO

El presidente fue cuestionado acerca de la postura que mantendrá el Gobierno mexicano durante la próxima visita de Estado a Estados Unidos: "Nosotros nos apegamos a nuestra política exterior que está establecida en la Constitución, desde luego no estamos de acuerdo con invasiones, pero no queremos participar en conflictos internacionales, hemos optado por la neutralidad", destacó.

López Obrador negó que el encuentro que sostenga con el presidente de Estados Unidos afecte la relación que mantiene con Rusia: "No, en ningún caso (...) el Gobierno que encabeza el presidente Biden es un Gobierno respetuoso de nuestra soberanía. Jamás ha habido una insinuación para que México se pronuncie en este conflicto entre Rusia y Ucrania y han sido muy respetuosos. Nuestra postura va a ser la misma, nosotros no tomamos partida en esa guerra, lo que queremos es que se llegue a un acuerdo," declaró esta mañana.

El mandatario reiteró el posicionamiento de neutralidad por parte de México: "Nosotros no participamos en esa guerra y nuestra postura es de neutralidad, lo que buscamos es que haya un acuerdo de paz porque las guerras son nefastas; sufre mucho la gente y sufren inocentes," indicó.

Caso de saxofonista María Helena Ríos está siendo atendido: AMLO

Respecto al caso de María Helena Ríos, la saxofonista atacada con ácido, el presidente fue cuestionado sobre el por qué no se le ha brindado protección durante su estancia en la Ciudad de México, cuando sí la recibe en Oaxaca:

"El informe que yo tengo es que fue atendida por Ricardo Mejía y por Alejandro Encinas", respondió. Sin embargo, durante la Mañanera los periodistas le indicaron que en realidad la músico no fue recibida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

"Puede ser que no haya visto a Alejandro Encinas, pero sí fue atendida (...) Pero si es así (que no cuenta con protección personal en la CDMX), con gusto lo hacemos, nada más vamos a esperar a que me informen el día de hoy."

AMLO habló sobre la regularización de los autos chocolate

El presidente se refirió esta mañana acerca de los recursos obtenidos por la regularización de los autos chocolate; López Obrador indicó que el tema se abordó hoy en la reunión del Gabinete Nacional de Seguridad; destacó que ya dio la instrucción para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfiera los fondos a los estados para mejorar las calles y pavimentar.

"Hoy di la instrucción para que Hacienda transfiera los fondos, con la recomendación de que se usen para mejorar las calles, para repavimentar donde se pueda, para tapar baches donde sea posible. Lo que hay que hacer es reencarpetar hasta donde les alcance y van a contar con nosotros, vamos a seguir apoyando," indicó.

López Obrador destacó que espera que la transferencia de los recursos en haga pronto: "esperemos que se haga lo más pronto posible (...) a más tardar la semana próxima se entreguen los 500 millones. Los recursos quedan a cargo del estado (...) ellos tienen que decidir cómo lo distribuyen. Hay un reglamento que se aprobó, no sé si es para los municipios en donde se llevaron a cabo los actos de regularización (de los carros) o llega al estado y de ahí se distribuye", indicó.

Sigue la conferencia EN VIVO:

SIGUE LEYENDO:

"No queremos quedarnos empantanados en el escándalo”: AMLO sobre la investigación a EPN

UIF denuncia a Peña Nieto ante la FGR; abren carpeta contra el expresidente

López Obrador: Calica tiene mucha influencia en EU; no cerramos la puerta a un acuerdo