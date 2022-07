"No queremos quedarnos empantanados en el escándalo”: AMLO sobre la investigación a EPN

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la Mañanera que no se quedarán empantanados en el escándalo ya que recordó, va en serio en acabar con la corrupción, así lo expresó respecto a la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, el mandatario federal aseguró que en su administración no fabrican delitos a nadie, “Desde que entramos al gobierno dijimos: ‘vamos a ir hacia adelante, nada de actos espectaculares, vamos a demostrar que nosotros somos distintos, que no somos corruptos’”, enfatizó que eso es lo más importante.

Agregó que solo si el pueblo lo pide a través de una consulta se abriría la investigación por parte del Poder Ejecutivo a un expresidente, “porque no es ese el propósito”. Y agregó:

”No queremos quedarnos empantanados en el escándalo. ¡No!, nos importa en serio acabar con la corrupción, ¡No el circo, no el espectáculo! Y la impunidad claro, no proteger a nadie”, aseguró AMLO.

López Obrador dijo que pese a que haya elementos que sean motivo de investigación, él no pedirá al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez que deje de hacer su trabajo para proteger a las personas involucradas.

“Yo no le voy a decir a Pablo, porque él es una gente honorable, honesto; ni él me va a mi decir que no hagamos algo para proteger a un político, inclusive a un compañero o un familiar.

No, nosotros venimos de un proceso de lucha; que no haya impunidad para nadie, ni le voy a decir al Fiscal, ‘oiga no vaya a iniciar proceso contra esta persona’, cuando yo diga eso a un fiscal ya no tendría autoridad”, afirmó el presidente López Obrador.

Investigan a EPN por irregularidades fiscales

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Pablo Gómez, titular de la UIF, dio a conocer que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra del expresidente Peña Nieto.

Indicó que el Enrique Peña tiene vínculos corporativos en dos empresas de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras. En la primera, dijo, el exmandatario es accionista con familiares, empresa que existe desde antes que ganara la elección presidencial.

Detalló que una de las empresas obtuvo contratos con el gobierno federal por más de 10.5 mil millones de pesos durante el sexenio del mismo expresidente Peña Nieto, entre 2012 y 2018.

Y afirmó que de manera directa, el exmandatario federal obtuvo beneficios económicos, ya que recibió más de 26 millones de pesos de transferencias internacionales.

