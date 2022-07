AMLO aplaude que Francia nacionalice la energía eléctrica: "El Estado tiene que ejercer la rectoría"

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este jueves de “muy buena decisión” que el gobierno de Francia anunciara su intención de poseer el 100 por ciento del capital de la empresa Électricité de France (EDF), lo que califican de nacionalización, para enfrentar en el país galo la crisis de los energéticos y la inflación.

“Muy buena decisión. No se trata de que el estado asfixie la iniciativa de la sociedad civil, no, tiene que haber una participación conjunta del sector privado, del sector social, pero sí en cuestiones estratégicas el Estado tiene que ejercer la rectoría, y eso es lo que ya no se aplicaba o estaba satanizado durante el periodo neoliberal”, dijo el presidente de México en su conferencia en Palacio Nacional.

Falló el modelo neoliberal: AMLO

López Obrador expuso que el paso que busca dar el gobierno de Emmanuel Macron es un ejemplo de que falló el modelo económico neoliberal que ha imperado durante, donde todo era privatizado, y resaltó que ahora “están cambiando las cosas en el mundo”.

Expuso que la pandemia de COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania precipitaron en el mundo la decadencia del neoliberalismo, y por ello, dijo, ahora los gobiernos del mundo tienen que tomar decisiones “atrevidas” para salir de la crisis, aplicando una transformación del régimen como en México.

“¿Qué es una transformación? Es tomar medidas atrevidas para enfrentar crisis y contar con el apoyo del pueblo para poder consumar o realizar, llevar a la práctica esos cambios, pero se necesita tomar decisiones y actuar con arrojo, sino hay arrojo no hay porvenir. O sea, las circunstancias no están para gobiernos indecisos, blandengues, la indecisión en épocas de crisis es funesta”, expuso.

