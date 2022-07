Nuevo audio de Layda Sansores revela presunta extorsión de “Alito” a empresarios

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, reveló un nuevo audio presuntamente del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el que se advierte que planea extorsionar a empresarios, mediante la presidencia en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, involucra a Julio Scherer, ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo y José Murat, ex gobernador de Oaxaca.

En su tradicional programa “Martes del Jaguar”, la mandataria estatal presentó la grabación en la que se escucha supuestamente al dirigente priista hablar con una persona sobre una conversación que tuvo con “Checo” (presuntamente José Murat) en la que planean que cuando tenga la presidencia de la Comisión dé Gobernación, buscarán una reforma fiscal que afecte a empresarios.

Además se presume un posible acuerdo con el ex consejero jurídico de la Presidencia, “Alito” señala que Scherer se ha portado bien y advierte que no le importa que metan a la cárcel al PAN o al PRD mientras a ellos los dejen en paz.

“Cuando tenga yo la Comisión, vamos a cogernos a los empresarios con una reforma vergas, o sea para que se caguen. Apretarlos, se van a cagar. Mira, yo ahorita me dijo Sherer… No, le dije … Él ha complido. Que meta al bote al PAN, al PRD, pero no se meta con nosotros, el 7 puta, nos estamos tomando un café con él.” Señaló “Alito”.