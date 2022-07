Suman 117 mil dosis anticovid en menores de 10 a 11 años en Edomex; miedo y llanto escapan entre asistentes

Entre llanto, nervios y gestos, niños de 10 y 11 años de edad, recibieron la primera dosis de la vacuna anticovid en Toluca; sin embargo, todos coincidieron en que quieren seguir cuidándose porque los casos comienzan a repuntar.

En una semana, el Estado de México lleva un avance del 30 por ciento en la inmunización de menores de este rango de edad de una meta de 580 mil. La campaña inició este martes en otros 47 municipios mexiquenses, para acumular 81.

En la capital mexiquense, uno de los menores vacunados confesó que no quería ponerse la inyección porque le tiene miedo a las agujas, al momento de tener a la enfermera parada a su lado, lloró porque le dolió el piquete.

"Creo que no fui valiente porque lloré, pero si me quiero seguir cuidando y me voy a poner el cubrebocas", dijo mientras se limpiaba las lágrimas.