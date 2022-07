No se investiga al rector de UdeG, asegura Enrique Alfaro

No hay rencores ni ninguna situación que se persiga en contra del actual rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, aseguró el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro Ramírez, ante un transcendido que señala que presuntamente se ha iniciado una investigación en contra de Villanueva.

“Que yo sepa no, vi un trascendido en un medio, pero no tengo conocimiento del tema, los procesos que tienen que ver con el combate a la corrupción los está llevando el Sistema Estatal Anticorrupción, y muy en especial la Fiscalía Anticorrupción que no fue nombrado por un servidor, que es parte de un sistema que está funcionando y dando resultados, pero que yo sepa no hay ningún asunto así y no creo que tenga que ver con este tema que hoy se está discutiendo respecto a lo que fue el manejo del fondo de pensiones”.

Por su parte, Ricardo Villanueva, posteó en sus redes sociales un mensaje acompañado de la publicación en donde se presume que la actual administración estatal estaría preparando expediente jurídico contra el rector, el siguiente mensaje: “¿Será que viene otra vez la guerra sucia? Siempre he soñado vivir en un país donde ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena. En épocas de mentiras, odio y rencor. ¡Nosotros a seguir trabajando!”.

Hasta ahora las detenciones que se han dado por presunta responsabilidad en actos de corrupción en la pasada administración estatal y en donde se han visto involucrados funcionarios con alta responsabilidad en la gestión del ex gobernador Aristóteles Sandoval, han sido derivadas de auditorias en el Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL), aunque hay otras carpetas de investigación abiertas en dependencias como la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Secretaría de Educación (SEJ) y en la Secretaría de Salud (SSJ).

Además, Alfaro ha insistido que sin importar nombres o cargos que hayan tenido en pasadas administraciones, como ya sucedió con Francisco N, quien tenga responsabilidad en actos de corrupción, deberá afrontar las consecuencias que se deriven de sus acciones u omisiones, según sea el caso.

Ricardo Villanueva, Rector General de la Universidad de Guadalajara (Foto: Twitter/ @rvillanueval)

En el caso de Francisco N., ex presidente del Consejo de Administración del IPEJAL y que está acusado de corrupción por la inversión de Abengoa con fondos de los trabajadores del Estado.

"Aquí más allá de nombres o de puestos, nadie está por encima de la ley, quien se robe un peso tendrá que pagar las consecuencias de sus actos y más allá de una parte que es personal, por la relación de muchos años con Paco, al final la investigación ha seguido su curso y se tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias".

Otros exfuncionarios que han sido acusados de actos presuntos de corrupción o irregularidades son Miguel C., Salvador R., y Antonio C.

Discrepa Alfaro sobre recursos por huracán y obras

Los recursos que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que le fueron asignados y entregados a Puerto Vallarta para la atención de afectaciones por el huracán Nora ocurrido en agosto del 2020 y otras obras, como la conclusión del Puente Federación, no son ciertos y en los próximos días, el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro estará enviando, a través de la Secretaría de Gobernación, una ficha para que conozca la información.

“Solmente informarle lo que se hizo en Jalisco con el tema del huracán, lo único que tenemos registrado, se lo pregunté ahorita al presidente municipal, le dije: Oye presidente, no sabía que te habían mandado tanto dinero y me dijo, no, pues yo pensé que te lo habían mandado a ti. La realidad es que lo único que hizo el gobierno federal fue una reparación en la carretera 200, la de la Costa, pero no hubo ningún recurso que nos entregaran a Jalisco y me parece que es lamentable que haya funcionarios que le den información equivocada al Presidente, entonces, le voy a preparar una ficha, con respeto y con ánimo constructivo, pero es importante que él sepa que en realidad sucedió, y lo que sucedió es que la federación nos dejó solos con el impacto de este huracán”.

Hace una semana, el viernes 22 de julio, López Obrador estuvo en el municipio jalisciense y durante la conferencia mañanera, se le cuestionó sobre la falta de apoyos por parte de la Federación para la atención de las familias y comerciantes que resultaron con pérdidas en su patrimonio a lo que el mandatario federal aseguró que a través de un programa llamado “Reconstrucción en Jalisco”, se destinaron mil 230 millones de pesos, recursos que dice el mandatario jalisciense, no llegaron.

Este viernes, de gira en Puerto Vallarta, Alfaro Ramírez también se refirió al compromiso del mandatario federal para concluir la obra en el Puente Federación, que beneficiaría a la movilidad de los habitantes de la zona metropolitana interestatal, es decir también quienes viven en Nayarit y trabajan en este municipio jalisciense y pese a que desde hace tres años se ha anunciado que sí se realizará, no se habla de fechas.

Ahora, la incertidumbre radica también en que el presupuesto para dicha obra, y que fue depositado al Gobierno de Nayarit como un fondo para obras metropolitanas en beneficio interestatal y que, pese a estar etiquetado, ya no se tiene certeza de que estén disponibles para concluir la obra y tampoco se sabe en qué fueron utilizados por la administración nayarita.

“Tenemos tres años y medio, diciéndole al gobierno federal que era un compromiso, que el presidente lo anunció no una, sino dos o tres veces en sus visitas a Vallarta. Que estaba el dinero etiquetado y que se envió al Gobierno de Nayarit y que misteriosamente quedó borrado del mapa el recurso que estaba en el fondo metropolitano; yo hablé con el secretario de gobernación, que se comprometió a involucrarse en la gestión de estos recursos, le pedí al presidente municipal hoy en la gira que estamos haciendo, que nos ayudará a no aflojar la gestión, a no dejar en el olvido”.

