Rector de la UdeG pide a Enrique Alfaro cesar descalificaciones en contra de estudiantes

Luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez llamó "vividores" a quienes han criticado las obras de infraestructura de transporte público recientemente durante el arranque de Mi Macro Periférico, Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), pidió que se respete a los estudiantes y que cesen las descalificaciones.

"Yo le diría al gobernador que yo he aguantado muchos adjetivos, que lo hago por el bien de las instituciones, nos ha dicho a mí, a muchas instituciones, al ex rector Raúl Padilla le ha dicho muchas cosas, yo le diría que al que le faltó ir por su frutsi y por su lonche es a él, para que se forme en una organización que forma con solidaridad, a políticos de primera, que forma a gente sensible del contexto, que forma gente que trata bien a los demás y al que le faltó el frutsi fue a él, mucho le hubiera servido formarse en la Federación de Estudiantes Universitarios", dijo.

Durante el acto oficial de arranque del Mi Macro Periférico el pasado sábado, un grupo de estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), encabezados por Javier Armenta, se manifestaron para pedir que este medio de transporte no excluya a los habitantes de Tonalá en donde contarán el servicio con rutas alimentadoras, no así con el Macro Periférico.

Esta mañana, en el marco del Informe Anual de Actividades 2021 del Presidente del XXVII Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco (CICEJ), Enrique Alfaro de nuevo se refirió a esta manifestación en donde recordó que la FEU se manifestó en el 2009 en contra de la construcción de la Línea 2 del Tren que conecta Tonalá en la Avenida Río Nilo y acusó que más allá de afectar proyectos como Mi Macro Periférico MMP se contradicen con sus actos.

Enrique Alfaro criticó los actos de la FEU

“Me tocó escuchar a la federación de estudiantes de la universidad cuestionar el tema del Periférico y su alcance hasta Tonalá y recordar que hace unos años fueron ellos los que se opusieron a que se construyera la Línea 2 del Macrobús hacia Tonalá... En ese debate se perdieron miles de millones de pesos por un grupo de interés, insisto que no es la universidad porque aquí habemos muchos universitarios que entendemos lo que realmente es la universidad”.

En un comunicado, se aclaró que el mandatario dijo lo anterior después de que el actual regidor de Tonalá por Hagamos, Juan Carlos Villarreal, fue el principal opositor de la Línea 2 del Macrobús en 2009, la cual llegaría a Tonalá y que ya contaba con recursos.

nRicardo Villanueva insistió que el Consejo de Rectores defenderá a los estudiantes de la UdeG pero "que con los estudiantes no se vuelva a meter" porque ha sido gracias a sus luchas, a veces con "cheetos y frutsis" no se hubieran logrado apoyos a la población jalisciense como descuentos a estudiantes que dan tiempo extra de sus clases para luchar por cosas sociales.

"Son conquistas de una organización estudiantil que efectivamente a veces con hambre, ha pasado horas en el sol marchando, entonces yo lo que le pediría al gobernador es respeto, y si quieres con nosotros gobernador, no hay problema, las rectoras y rectores nos sabemos defender, pero que con los estudiantes de la universidad no se vuelva a meter", sentenció.

