Jalisco: Retoman clases presenciales sin la UdeG

Este 31 de enero regresaron a las aulas alumnos de educación media superior y superior del sistema estatal, federal y privadas, no así de la Universidad de Guadalajara (UdeG) una vez que se informó que los casos activos de Covid-19 han ido en aumento, según expusieron las autoridades universitarias.



“Iniciamos también ya con el regreso a la presencialidad del sistema de educación medio superior y superior en el Estado, salvo como ya lo saben ustedes, la decisión que tomó la Universidad de Guadalajara de no permitir que los jóvenes regresen a las aulas, en los subsistemas estatales, federales y particulares, en preparatoria hay 138 mil alumnos, son muchísimos jóvenes los que hoy están regresando ya a clases presenciales en preparatoria en estos subsistemas y quedan pendientes 192 mil que son de la Universidad de Guadalajara”, explicó Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.



Más del 88 por ciento de los estudiantes en el rango de edad de 15 a 17 años ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el virus, según informó el titular de la Secretaria de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien dijo que las universidades que ya regresaron a las aulas son el Tec de Monterrey, la Universidad Cuauhtémoc, Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), UNITEC, Universidad Panamericana y el ITESO además de las que dependen del Estado, es decir, la universidad Tecnológica de Jalisco, la de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana, la Universidad Politécnica así como las 13 sedes del Instituto Mario Molina y otras incorporadas como UTEG, UNE y la Universidad Enrique Díaz de León.





“Ya todos regresaron a clases, van con programas graduales, cada universidad ha diseñado su esquema de retorno, creo que todos entendimos que las aulas y las escuelas pueden ser un lugar más seguro y en donde hay más condiciones para evitar contagios que la calle, y bueno, pues con eso vamos adelante; iniciamos la semana con 53 por ciento de ocupación (hospitalaria), solo 43 por ciento en camas de cuidados intensivos y el esquema de ajuste nos va a servir para desdoblar conforme se vaya necesitando, estamos preparados para ampliar la oferta de camas”.



A tres semanas de que los alumnos de educación básica regresaron a las aulas para recibir las clases de forma presencial, se reporta en la última semana un incremento de 605 a 799 casos activos en menores, es decir, los planteles escolares no son lugares de riesgo para los alumnos, según el reporte de las autoridades sanitarias y educativas en Jalisco.



Lo que corresponde a contagios en docentes, pasaron de mil 066 a 711 en la última semana y de acuerdo con la estrategia de aplicación de pruebas aleatorias en los planteles para los docentes, son 11 equipos multidisciplinario que están recorriendo las escuelas en las zonas de mayor riesgo y se informa que la incidencia de contagios en el sector educativo pasó de 10.8 a 5.3 por ciento.



“Habíamos tenido la semana anterior casos como el de la Región Sanitaria de lagos de Moreno con una positividad de 16 por ciento, y bajó a 9.1, lo tenemos por regiones, se está haciendo el muestreo, los que tienen los niveles más altos al día de hoy son los municipios de Tonalá, Zapotlanejo, Teocaltiche y Zapopan”, explicó Alfaro Ramírez.



Por lo pronto, también sólo en cuatro planteles ha sido necesario que se regrese a clases virtuales, dos en zona metropolitana, una en la zona norte y otra no se informó.

El esquema de pruebas se mantienen en 60 por ciento en la zona metropolitana y el resto al interior de municipios y se aplican en promedio de tres a cinco escuelas por cada una de las regiones sanitarias visitadas en la primera semana, se cambiaron esas escuelas en las mismas regiones sanitarias, pero en otras escuelas, y ya se subió en promedio de cinco y en 72 escuelas la semana pasada.

UdeG aplaza regreso

Debido a la alta incidencia en casos activos de Covid-19 en el Estado es que la Universidad de Guadalajara (UdeG) decidió aplazar el regreso a la presencialidad para el próximo 8 de febrero en vez de este lunes en el sistema de educación media superior tal y como ya se había anunciado el pasado 11 de enero en la mesa de salud.



Esta aclaración se deriva luego de que el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez señaló a la Casa de Estudios de no haber regresado porque “se sienten más cómodos sin trabajar”.



Así, a través de un comunicado, las autoridades universitarias expusieron que desde el inicio de la pandemia, sus decisiones se han basado en criterios científicos, con el objetivo de proteger la salud a la comunidad y de la ciudadanía en general.



“Es por ello que resultan ofensivas las recientes declaraciones del Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, quien ante el anuncio de la decisión de posponer el regreso a clases presenciales para el 8 de febrero expresó que los universitarios “se sienten más cómodos sin trabajar”.



“En la Universidad de Guadalajara –continúa el texto- rechazamos tajantemente estas expresiones que ofenden profundamente a la comunidad universitaria. Desde hace dos años, esta comunidad ha trabajado a marchas forzadas. No sólo llevando las clases a la virtualidad (con el esfuerzo extra que esto implica), sino volcando todas y cada una de sus capacidades para contener la pandemia. Ya sea aplicando vacunas, haciendo pruebas para detectar el virus, poniendo a disposición sus laboratorios, entregando despensas, ayudando en el aislamiento a quienes no tenían posibilidad de hacerlo en casa; la Universidad de Guadalajara se ha entregado en cuerpo y alma, sin reparos, a servir a la ciudadanía”.



El pasado 11 de enero, debido a que los cálculos de los especialistas consideraban que para estas fechas los contagios comenzarían a disminuir, y fue cuando en coordinación con el Gobierno del Estado, se anunció el regreso para el 31 de enero para las clases presenciales en preparatorias y primeros ingresos en licenciaturas.



“No obstante, los contagios no han hecho más que aumentar. Apenas este domingo se confirmaron más de 5 mil casos positivos en un solo día. Es decir, cada hora se confirman 217 nuevos casos de COVID. Ante un panorama como éste, lo más prudente y responsable es esperar una semana más hasta confirmar que iniciamos el descenso de contagios”.

UdeG emitió un comunicado respecto a las declaraciones del gobernador jalisciense

FOTO: Especial





Por ello, así como lo han hecho otras instituciones a nivel nacional como la Universidad Autónoma de México, en la Universidad de Guadalajara decidimos aplazar el regreso a clases presenciales al 8 de febrero.



“Más allá de presiones políticas, la Universidad de Guadalajara seguirá cumpliendo con su obligación de llevar la educación superior a todos los rincones de Jalisco y, al mismo tiempo, cuidando la salud de nuestra comunidad y la de sus familias”, concluye el comunicado.



Desmienten imagen que circula en redes

La Universidad de Guadalajara (UdeG) desmintió en sus cuentas oficiales de redes sociales una imagen de un supuesto comunicado en donde se informa que no regresarán a la presencialidad en todo el ciclo escolar, es decir, durante el semestre en curso lo cual es información falsa.



“Está circulando un comunicado NO OFICIAL en donde se afirma que las clases serán virtuales durante todo el semestre. ?? ESTO ES FALSO. El retorno presencial a las aulas es el 8 de febrero, como fue anunciado. Cualquier cambio en el calendario se anunciará por redes oficiales”.

