VIDEO: Sujetos se hacen pasar por policías y asaltan a conductores en el Edomex

La seguridad en el Estado de México se ha convertido en un problema para la sociedad mexicana y se esperaría que las fuerzas de seguridad garanticen el bienestar de los ciudadanos, sin embargo, esto se pone en duda cuando falsos policías hacen de las suyas y se presentan como falsos ministeriales.

Mediante una grabación que ya circula en Twitter, se observa cómo unos supuestos oficiales detienen a unas personas que circulaban sobre el Circuito Exterior Mexiquense y aunque intentaron disimular el hecho pidiendo la identificación del piloto, de inmediato sospecharon lo ocurrido.

“Oríllate, que les pasa. Su identificación primero, una identificación, -nada más es que no traigas armas, su identificación, ¿dónde vives?, su identificación primero, ¿dónde vives?, bájale un poquito no hay problema, si fuera, quieres respuestas dame tu identificación…", se escucha decir a uno de los falsos elementos de seguridad en un video que la familia afectada grabó.

En el clip se muestra a un hombre vestido de chamarra azul y una mochila, mientras sujeta lo que parece ser una charola. Eran tres los sujetos que amenazaban a los integrantes de la familia que viajaban en el coche.

“Por qué no quieren abrir, no puedes grabar, -identifícate-, porque no, porque no, pide lo que quieras, tu identificación, deja de estar grabando”, dice en otro fragmento de video.

Supuesto policía ministerial | Captura de video

Circuito Mexiquense es peligroso

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 11 del Circuito Exterior Mexiquense en Tultitlán, Estado de México y ahí fue donde los individuos le cierran el paso a la camioneta con dos vehículos argumentando que portaban armas de fuego.

Pero eso no fue todo, además de amenazarlos, les quitaron dinero y sus pertenencias, los falsos policías persuadieron a la acción simulando que venían armados.

“Te jalas y te doy un puto balazo, quieres que te de un puto balazo, ¿Qué es lo que quieren?, ya tranquilízate por favor, esta es una organización perro no somos la ministerial, lo voy a levantar, te voy a meter un balazo, quiere que me lleves a sus hijos, dame el dinero porque te voy a reventar, quiere que lo mate, arranque y los balaceo, el dinero todo vas, ya no tenemos nada”, dice en la parte final de la grabación.

Ante los hechos, la Fiscalía General del Estado de México ya investiga lo ocurrido y a través de un comunicado, aclaró que no forman parte de la seguridad de la entidad mexiquense, explicó que aunque los ministeriales no portaba placas, ni charolas, deben identificarse.

“Siempre se deben de identificar con su gafete con holograma y que en esos casos se debe pedir apoyo al 911”, dice el informe.

