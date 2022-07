AMLO descarta despidos, recortes y detención de obras en lo que resta de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que para el cierre del año 2022 en México no se van a detener obras, no habrá recortes, subejercicio y despido de trabajadores.

"Adelanto de que no vamos a tener dificultad, no vamos a detener ninguna obra, tenemos para terminar este año, no hay subejercicio, eso significa de que el avance físico corresponde al avance financiero, y lo sagrado la nómina de todos los que trabajan al servicio del pueblo, maestros, médicos tienen garantizados sus sueldos, aguinaldos, no hay recortes", explicó Lopez Obrador.