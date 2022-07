AMLO pide elecciones internas de Morena sin “borregos y mapaches”

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en la Mañanera este jueves que no haya “borregos ni mapaches” en las elecciones internas de Morena del próximo sábado y domingo, en las que se eligen a 3 mil coordinadores distritales del partido; además, dijo a los candidatos que no hay dedazos y que la foto con el presidente de la República no les servirá para ganar elecciones.

“Y que si llegan ahí, ‘traigo línea, yo soy el bueno’. Sí, tú eres el bueno, tú vas a pasar a la historia, tú eres el bueno, vas a pasar a la historia, pero al basurero de la historia", dijo AMLO.

Y agregó: "Es que, mira, aquí tengo yo foto con Andrés Manuel, mi compañero, mi amigo, jugamos canicas juntos. Pues sí, puede ser, pero eso no cuenta y no hay dedazo, y evitar ser acarreado, nada de que ¿a dónde vas?: ‘meeeeee’; ¿a dónde te llevan?: ‘Meee’”, señaló imitando el balido de un borrego.

Llamó también a sus compañeros de partido a que eviten los fraudes electorales, con operadores que llaman “mapaches”.

“De todas maneras, si salen por ahí algunos mapaches, que los manden lejos, lejos, lejos y que demuestren que son buenos ciudadanos los que van a participar y que no son manipulables, y que nosotros hemos luchado siempre por la democracia y hemos luchado siempre en contra del fraude, y que la libertad no se implora se conquista, y que sólo siendo masoquistas se acepta ser borrego, con todo el respeto a los borregos”, apuntó.

AMLO aconseja a Morena

También aconsejó a Morena, partidos aliados y a los de oposición que no hagan decisiones unilaterales en cada partido, y que siempre consulten a sus militantes.

“No, respetar a la gente, respetar al pueblo. Y esto aplica para todos los partidos, ojalá todos los partidos consultaran a sus militantes, no tendrían tanto problema. Qué hace Claudio X. González decidiendo en el PRI”, dijo.

Aprovechó para criticar nuevamente las alianzas del PRI y al PAN, señalando que es una incongruencia en sus principios e historia.

“Qué no saben los del PRI que el PAN surgió un año después de la expropiación petrolera para oponerse a esa decisión patriota del general Cárdenas, ¿ya se les olvidó de que el PAN nunca quiso el reparto agrario, nunca quiso el ejido, que se entregaran los libros de texto, que se entregaran los libros de López Mateos?

Y al revés, ¿qué ya a los panistas se les olvidó de que les hacían fraudes los del PRI? ¿Ya se les olvidó el supuesto daño del general Cárdenas, de López Mateos, ya se les olvidó de que se buscaba la nacionalización, y se logró la nacionalización del petróleo y la industria eléctrica? ¿Ya se les olvidó al PAN que hablaban de la gran corrupción del PRI, ya quedan exonerados todos?”, dijo.

