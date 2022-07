Samuel García descarta "tarifazo" de agua en Nuevo León

Al asegurar que se trató de una “reflexión a futuro”, el gobernador Samuel García aseguró que no habrá un aumento en los costos del agua en este momento, como lo comentó él mismo en un mensaje el pasado fin de semana.

Cuestionado sobre el tema, el mandatario insistió que se trata de una idea para impulsar la consciencia entre la población que más gasta y desperdicia agua en el estado, ya que considera injusto que un sector de la población pague tan poco por utilizar tanto este recurso, sobre todo en medio de la crisis que se vive actualmente en el estado.

“Hay segmentos, lo de más arriba, que para ellos es muy barato. Mientras no haya una tarifa justa para cada segmento, unos la van a tirar y a otros les va a faltar. Entonces, no hay ahorita "tarifazo", no hay nada, solo es una reflexión de que un cuerpo técnico sea quien nos recomiende, en lugar de que un funcionario discrecionalmente decida cuándo y cómo.