Denunció el secuestro de sus mellizos, pero descubrieron que no estaba embarazada

Esta tarde la Fiscalía de Morelos dio a conocer que la mujer que en fechas recientes denunció haber sufrido un parto inducido para después ser despojada de sus mellizos, no tenía indicios de estar embarazada, por lo cual, se descartó que haya sido víctima de los delitos que aseguró había sufrido.

Previamente, las autoridades recibieron el reporte de una mujer de 21 años de edad que fue ingresada al Hospital General de Cuernavaca, donde indicó que había sido víctima de un secuestro por varias personas, quienes la interceptaron en el poblado de Ocotepec, para luego trasladarla a un domicilio en donde presuntamente le habrían inducido el parto, despojándola así de sus dos mellizos de 40 semanas de gestación.

Según la narración de la mujer de quien hasta ahora no se sabe el nombre completo, horas después de haberle quitado a sus bebés la habrían abandonado en el poblado de San Andrés de la Cal en el municipio de Tepoztlán, zona en la que fue hallada y posteriormente canalizada a un hospital cercano.

En vista de la situación, una Agente del Ministerio Público acudió a tomar declaración de la mujer, quien refirió que inició con la idea de embarazo a raíz de que una señora comenzara a acudir a su domicilio a realizarle ultrasonidos, mismos que no están en el poder de la denunciante.

De hecho, la mujer que emitió la denuncia no cuenta con prueba alguna de su presunto embarazo, por lo cual, no hay documentos que acrediten la gestación.

Además, durante la entrevista de la afectada se advirtieron claras contradicciones sobre la forma en que supuestamente habían ocurrido los hechos.

Finalmente, el Ministerio Público recibió un reporte del nosocomio en el que la presunta víctima fue atendida, en el cual, se indicaba que tras la revisión correspondiente, la mujer no presentaba huellas de embarazo reciente, por lo que se solicitó la presencia de peritos especializados, quienes nuevamente confirmaron que la información brindada por la denunciante era falsa.

Esto en atención a que, según la Fiscalía local, la femenina "no presentaba signos de algún embarazo reciente ni en curso, y de igual forma no se encontraron indicios de aborto o parto, además de no que no presentaba violencia ginecológica ni violencia física", por lo cual, las investigaciones continuarán.

