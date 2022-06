PRD en San Lázaro rechaza propuesta de “Alito” de armar a la gente, asegura Luis Espinosa Cházaro

El PRD en la Cámara de Diputados no apoyará al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con su propuesta de permitir portar armas a los ciudadanos para defenderse de la inseguridad.

El coordinador del Sol azteca en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, indicó que, congruentes a sus principios para pacificar a México, no pueden permitir que la propuesta del priista prospere en el Cámara Baja.

Aclaró que como coalición “Va por México” con el PRI y el PAN, la iniciativa no fue consultada, aunque no comparte, dijo, el hecho de que “armar a la gente sea la solución”.

“Para aclarar mi posición: Yo no estoy de acuerdo. Lo consulté ayer con el presidente Zambrano, no se platicó en el seno de “Va Por México” y, bueno, pues así como en lo constitucional hemos estado de acuerdo en la moratoria, estamos de acuerdo en el cumplimiento de la sentencia, estamos de acuerdo en este caso, pues no estamos de acuerdo con el planteamiento de eso”, expuso.

Alejandro Moreno propuso el uso de las armas entre las familias. Foto: Especial

Entrevistado al término de la inauguración del foro “A 10 años de la Promulgación de la Ley General de Cambio Climático, Presente y Futuro”, Espinoza Cházaro precisó que el Estado mexicano es el responsable de garantizar la seguridad, aunque consideró que la estrategia implementada desde la administración federal no ha dado resultados.

“Creo igual, fervientemente, que la estrategia de “Abrazos y no Balazos” no funciona; el presidente tiene que recapacitar, está inundado de sangre el país y no se quiere ver que la estrategia no funciona y que debe cambiarla, y cambiar de herramientas para combatir al crimen organizado”, explicó.