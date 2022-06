Mario Delgado cuestiona silencio del INE ante nuevo audio de "Alito pistolas"

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, cuestionó el “silencio cómplice” del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que no tiene límites la corrupción del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, luego del nuevo audio que reveló la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en donde se advierte la presunta participación del priista en diversos delitos como triangulación de recursos de procedencia ilícita para campañas electorales y lavado de dinero.

“No tiene límites la corrupción de #AlitoPistolas, dirigente del Partido del Rifle Institucional. Ni con todo su dinero sucio ni la alianza con sus comparsas del #PAN lograron detenernos. Lo que ya resulta ensordecedor es el silencio cómplice del @INEMexico ante tantos ilícitos”, publicó en su cuenta de Twitter el dirigente de Morena.

Esto fue lo que escribió el dirigente nacional de Morena en sus redes sociales. Foto: Especial

El morenista llamó “Alito Pistolas” al priista luego de su propuesta para flexibilizar y permitir la portación y el uso de armas de alto calibre a la ciudadanía a fin de que se defiendan de la delincuencia y la violencia en aumento en el país.

Delgado reaccionó a los nuevos audios que aparentemente involucran al dirigente priista que reveló la mandataria estatal de Campeche la noche de este martes, en su ya tradicional programa “Martes del Jaguar”.

En el nuevo audio se escucha presuntamente al dirigente operar el reparto de recursos en efectivo de procedencia desconocida dirigidos a campañas electorales, cuidando que no dejen huella en la fiscalización que realiza el INE.

En la grabación supuestamente Moreno cuestiona a sus empleados sobre la manera en la que hicieron cobros y pagaron gastos en efectivo con dinero destinado a campañas electorales.

“Bueno, y le van a dar a Noriega un peso. Es que la… ¿Hugo por qué le pagó en efectivo a Brauer, güey? Cuestiona a uno de sus empleados el priista quien le explica que es para no dejar evidencia.

“Lo que me explicó, me dice es para no dejar rastro, porque si yo facturo como si estuviera usando recursos de campaña, puede ser observado por la autoridad. Es lo más seguro”, responde su colaborador.

Luego de diversos cuestionamientos, Moreno le pide cuentas a otro colaborador de nombre Hugo, a quien le reclama haber pagado en efectivo por publicidad a una Televisora a lo que el empleado responde que fue lo mejor.

Moreno señala al empleado que a quien le pagó en efectivo podía facturar por ser de una televisora y el gasto se podría justificar como gasto de comunicación social, secretaría que encabeza Paloma Sánchez.

“Sí, pero vamos a dejar un rastro. Vamos a cargar 700 mil pesos… para la campaña y luego le iba a pagar otra cosa, otro concepto que le voy a cargar a los candidatos, y se van a volver locos, porque es sobre el dinero de la campaña” explicó el colaborador.

En el audio, uno de sus empleados da cuentas de que la ahora diputada federal Karina Barrón le hace un pago de 700 mil pesos, presuntamente por su candidatura.

“A ver nada más rápido. Karina Barrón me mandó 700, que porque había platicado con usted que le íbamos a subir” le reportaron a Alejandro Moreno. Además, se exponen pagos para gubernaturas y alcaldías en la Ciudad de México.

