Morenistas cierran filas en su segundo evento masivo en Coahuila

FRANCISCO I. MADERO, COAH. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aspirantes presidenciables mostraron el músculo partidista en el segundo evento masivo para llamar a la unidad nacional de cara a la renovación de la gubernatura de Coahuila en 2023 y también a los comicios de 2024.

El presidente nacional del partido, Mario Delgado, solicitó a las llamadas corcholatas a dejar sus egos, a no dividir, a ser compañeros fraternos y a anteponer la historia de la Cuarta Transformación a la personal.

La plaza del Centro Cultural Benito Macías, en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, fue el escenario de la segunda asamblea informativa Unidad y Movilización para que Siga la Transformación, que tuvo el objetivo de refrendar el llamado a la unidad interna del partido; ahí, las corcholatas, adjetivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso a los aspirantes de donde se prevé salga el abanderado presidencial de 2024, se confrontaron en el discurso.

Esta es la segunda pasarela de los presidenciables de Morena, en otra de las entidades que renovarán gubernatura en 2023, que este domingo se convirtió en un termómetro, que no sólo dio cuenta de los 32 grados de temperatura en el lugar en donde los asistentes permanecieron hasta cuatro horas, sino también del apoyo a cada uno de los morenistas que buscan estar en la boleta en 2024.

Ahí, en clara respuesta a lo dicho minutos antes por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, Mario Delgado les leyó la cartilla a los aspirantes a la candidatura presidencial.

“Que asuman con claridad que lo único que importa es seguir impulsando el cambio en la historia nacional y no la historia personal, que renuncien a la dictadura del ego, que en su corazón habite el amor y no el odio[…] Que los otros sean nuestro espejo, para que descubramos que somos compañeros fraternos de una causa común, que siempre sumen y nunca dividan, que caminen sin brincos cuando el piso esté parejo, que es el proyecto y no la persona, que lleven tatuados en su pecho los principios de no mentir, no robar y no traicionar”, recalcó Delgado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al coordinador en el Senado, Ricardo Monreal.