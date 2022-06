Mario Delgado advierte que cualquier intento de división de Morena es traición

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que cualquier intento de división en el partido será considerado como traición luego de la convocatoria al Congreso Nacional y a las asambleas en las que se elegirán a los coordinadores distritales de cara a la renovación de los órganos de dirección del partido.

“Ya nadie puede quejarse de exclusión, de sectarismos, de grupos, de privilegios, no, es absolutamente abierta, la gente va a decidir quienes deben representar a nuestro movimiento en el Congreso Nacional, la gente va a decidir quienes deben ser los dirigentes en cada uno de los estados a nivel nacional. No hay excusas, no hay pretextos, nadie puede salir con cuentos de exclusión y está claro que a partir de esta convocatoria, cualquier intento de división es traición, es el momento de la unidad, es el momento de confiar en la gente, de confiar en el pueblo”, recalcó el dirigente morenista.

A pregunta directa sobre si este amago tiene dedicatoria especial para el senador Ricardo Monreal quien este domingo en el evento masivo “Unidad y Movilización para que Siga la Transformación” en Francisco I. Madero, Coahuila, durante su discurso hizo diversos reclamos a la dirigencia, Delgado no aclaró si hay dedicatoria para alguien en particular, pero afirmó que el partido no dará ningún motivo para divisiones.

“La división es traición por qué digo eso, no quiere decir que estemos coartando la libertad de expresión, si algo tiene Morena es su pluralidad y somos respetuosos de los distintos puntos de vista y se vale tener opiniones diferentes, pero eso es distinto a dividir… Bienvenidas las críticas, las sugerencias, los distintos puntos de vista, pero división es traición”, recalcó.

Mario Delgado no busca divisiones el partido.

Respecto a las acusaciones de la oposición sobre los presuntos actos anticipados de campaña por sus eventos masivos promoviendo a quienes aspiran a ser el candidato o candidata presidencial en 2024, Delgado volvió a negar que estén violando la ley y llamó a los partidos de oposición a hacer también su “corcholata fest” con sus figuras presidenciables.

Delgado aseguró que no convocarían a eventos que sean prohibidos y tras señalar que están lejos de los plazos los procesos electorales de 2023 y 2024, retó a la oposición a hacer un evento parecido a los que Morena ha realizado en Estado de México y Coahuila, a manera de burla, dijo que podrían realizarlo en un café.

“No estamos vigilando la ley y les advirtió que vamos a seguir teniendo este tipo de eventos, porque nosotros tenemos muchos liderazgos, tenemos perfiles fuertes, lo que les pesa a ellos es que no tengan uno para 2024, o no se deciden a impulsarlos, deberían hacer eventos y que lleven a sus prospectos, imagínate qué bonito sería ver a “Alito” levantándole la mano a Marko (Cortés), a Ricardo Anaya, a Gabriel Quadri, pues que hagan su 'corcholata fest' también, están en su derecho, nosotros sí tenemos mucho de qué presumir”, sostuvo el dirigente nacional de Morena.

