‘Hoy tenemos un PJF con rostro de mujer’, señala Arturo Zaldívar

Para el ministro presidente Arturo Zaldívar hoy existe un Poder Judicial de la Federación más cercano a la gente y con rostro de mujer.

Así lo señaló durante la presentación del libro “Aquí estuvo Cauduro, Rafael Cauduro”, que contiene la historia gráfica de la obra de este artista que elaboró el mural Siete crímenes mayores, que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que muestra temas como la tortura, homicidio, secuestro, violación, cárceles, represión y procesos viciados.

Zaldívar dijo que el Poder Judicial de la Federación ha trabajado en revertir esas problemáticas y ejemplo de eso es que los defensores públicos ayudan jurídicamente a personas que Cauduro muestra con crudeza en su obra como las que están en las cárceles.

Presentaron el libro “Aquí estubo Cauduro, Rafael Cauduro”. Foto: Especial

“A mí el mural de Cauduro me genera reflexión, me conmueve, pero también me llena de esperanza porque sabemos que esa es la ruta que debemos seguir.

“Y hoy quiero decir que mucho de lo que ahí se denuncia, a nivel del Poder Judicial federal se ha venido revirtiendo, hoy tenemos un Poder Judicial federal más cercano a la gente y con rostro de mujer, un Poder Judicial federal en donde las defensoras y defensores públicos en todo el país defienden a esas personas que retrata Cauduro con esa crudeza, esas caras de angustia y de dolor en las prisiones estamos llegando a ellas para tratar de cambiar esa realidad”, enfatizó.