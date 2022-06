CDMX: Automovilista sufre asalto a mano armada en pleno Río Churubusco | VIDEO

A través de redes sociales se difundió un video que ha causado una gran indignación pues en él se aprecia el momento exacto en el que un solitario delincuente armado aprovecha el tráfico de una de las vialidades más transitadas de la Ciudad de México para atracar a un automovilista a plena luz del día sin que nadie pudiera hacer nada para detenerlo, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos acerca de este desafortunado hecho delictivo.

El video de este atraco fue difundido a través de diversas páginas de denuncia ciudadana donde se informó que estos hechos ocurrieron en una de las laterales de la avenida Río Churubusco, a la altura de avenida Universidad en los límites de la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, no obstante, se desconoce la fecha y hora exacta del atraco.

Como se mencionó antes, en las imágenes se puede apreciar que un delincuente, cuyo rostro no se aprecia con claridad debido a que usa cubrebocas y gorra, aprovecha el tráfico para aproximarse hasta su víctima a quien amenaza con un arma de fuego, no obstante, el automovilista intenta evitar el atraco poniendo el auto en marcha el vehículo para atrás y luego hacia adelante, pero esto no funciona de nada debido a que el tráfico era sumamente pesado.

En otro momento del video, se puede ver con claridad que el delincuente logra abrir la puerta del conductor y luego de pocos segundos decide huir en dirección contraria al flujo de la circulación, por lo que nadie puede hacer nada para evitar detenerlo. Cabe mencionar que en la grabación también se puede apreciar que otros automovilistas sí se percatan de la situación, sin embargo, nada pueden hacer para evitar que el ladrón cometa su fechoría.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han reportado la detención de ninguna persona relacionada con estos hechos, sin embargo, a través de las redes sociales del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) se invitó a los afectados a denunciar los hechos ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

Cabe mencionar que, en redes sociales diversos usuarios pidieron a las autoridades capitalinas incrementar la vigilancia en la zona donde ocurrió este atraco pues señalan que la incidencia de este tipo de hechos delictivos ha ido en aumento en las últimas semanas.

Por otra parte, algunos internautas iniciaron su propia campaña para tratar de identificar al ladrón que cometió este indignante atraco, por lo que han pedido seguir difundiendo este video para que, en caso de que alguien lo reconozca pueda aportar datos que lleven a dar con su paradero y de esta manera denunciarlo ante las instancias correspondientes.

SIGUE LEYENDO:

Tulum: ladrón asalta en inglés a un turista a plena luz del día | VIDEO

CDMX: Momento exacto en que policías someten a un ladrón que asaltó a una mujer en la Cuauhtémoc | VIDEO