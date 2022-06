AMLO defiende a su hijo: “Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia”

Acapulco, Guerrero.- Con palmadas en el pecho y elevando el tono de voz, el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó este domingo a quienes en redes sociales atacaron a su hijo menor Jesús Ernesto, apuntando que el problema es con él no con su familia.

De gira en Guerrero, relacionó los ataques como parte de una campaña negra en contra de su gobierno, y lo calificó como un acto de “cobardía” porque, dijo, hasta en las mafias se respeta a la familia.

“Ayer, a mi pobre hijo que lo amo, Jesús está excedido de peso, ya saben ustedes la edad de la adolescencia como es, ah, sale una foto y con saña lo atacan, eso es una cobardía, si el problema es conmigo no con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia, ¿o no es así?, pero yo lo entiendo es su grado de desesperación porque no pueden, y por qué no pueden, porque ellos no le tienen amor al pueblo”, dijo.