Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 24 de junio

El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su tradicional conferencia de prensa Mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El presidente informó que iniciará una de gira de trabajo este viernes en la montaña de Guerrero, a la Costa Chica y terminará en Acapulco.

México va a recuperar la Categoría 1 en aviación: López Obrador

Tras los resultados obtenidos por las autoridades aeronáuticas nacionales, el gobierno de México hará una revisión y cumplirá con los requisitos para recuperar la Categoría 1 de la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes en su conferencia mañanera.

"Se está haciendo al revisión, se está cumpliendo con todos los requisitos y yo espero que no vaya a haber ningún problema, desde luego, hay muchos intereses, empezando por quienes no nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el aeropuerto en el Lago de Texcoco, no se les pasa todavía el enojo", recordó.

Señaló que hay propósitos politiqueros y presiones de grupos de interés están detrás de la FAA de mantener la degradación de México en categoría 2. Hizo un llamado a no "apantallarnos” por organizaciones internacionales, ya que “no todas son honestas”.

En el tema Julian Assange la "gran prensa, no dice nada": AMLO

El mandatario también refirió que no todas las organizaciones internacionales son honestas: "Estamos buscando dar respuestas a todas las peticiones que nos hacen, debe tomarse en cuenta que no todas las organizaciones internacionales son honestas, en todos los ámbitos. Cuando se estaba discutiendo lo del espacio aéreo, decían que no podía mantenerse el actual aeropuerto ni el de Santa Lucía. Al construirse el nuevo aeropuerto porque había invasión del espacio aéreo, la asociación más famosa del mundo estaba actuando de manera facciosa, no profesional (...) Muchas defienden intereses corporativos", declaró Obrador.

Y citó como ejemplo el caso del australiano Julian Assange: "Ahorita lo estamos viendo con Julian Assange, calladitos todos, la gran prensa, no dice nada. Entonces no dejarnos apantallar, porque por lo general siempre están los intereses de grupos empresariales, financieros, aquí lo más importante es actuar con honestidad, aquí lo importante es el estado de derecho y desde luego no permitir la corrupción y hacer valer la justicia", explicó.

Refinería Dos Bocas comenzará periodo de prueba: AMLO

El presidente López Obrador informó en su conferencia mañanera que la refinería de Dos Bocas ya comenzará su periodo de prueba: "Nosotros ya vamos a tener la refinería. Va a empezar el periodo de prueba de la Refinería de Dos Bocas, yo espero, para finales de año (2022) o principios del año próximo (2023)", declaró.

El mandatario destacó que el próximo año se va a producir en Dos Bocas a toda su capacidad: "Están diciendo (la oposición) que no va a haber producción hasta el (20)25. No, vamos a producir el año próximo a toda la capacidad en Dos Bocas y vamos a lograr nuestro propósito de no comprar gasolinas en el extranjero, para ser autosuficientes.2

Al ser cuestionado acerca de la fecha exacta, López Obrador aseguró que es cuestión de meses para que llegue el momento: "Puede ser diciembre, puede ser el año próximo, es un periodo de prueba. Cuando se inauguró la última refinería que se hizo en Salina Cruz (Oaxaca) creo que llevó como un año el periodo de prueba, esto en 1982, porque es un proceso de integración", indicó.

Se busca lograr la independencia y seguridad energética: AMLO

"Esto nos da independencia y seguridad (energética) que lamentablemente están padeciendo los consumidores en Estados Unidos," enfatizó el presidente.

López Obrador destacó que el objetivo de toda la inversión es ser autosuficientes: "Nosotros actuamos de manera precavida, tenemos capacidad para producir el doble en las seis refinerías que existían. Estamos por iniciar las pruebas de refinación en Dos a Bocas, compramos Deer Park, también para 340 mil barriles y ya estamos trabajando, se iniciaron los trabajos, en una cotizadora para producir gasolina y estamos apunto de iniciar otra cotizadora, para procesar todo el petróleo crudo en México. Todo lo que se extraiga, cerca de un millón 900 mil barriles y todo convertirlo en gasolina, en diesel, en turbosina y ser autosuficientes, todo dedicado al mercado interno. Y eso mismo estamos procurando en el caso de los alimentos, la gran lección de estas crisis, que se contrapone con el pensamiento neoliberal, es que debemos buscar la autosuficiencia energética y alimentaria, producir en México lo que consumimos", destacó.

Falso que aumentó 18 mil mdd refinería Dos Bocas; aumentó 20% lo autorizado por Pemex: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la construcción de la refinería “Olmeca” en Dos Bocas, Tabasco, haya tenido un aumento de 18 mil millones de dólares en su construcción.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo Federal señaló que sí hay un aumento en los costos, pero en términos aprobados por Pemex.

“Es una exageración, es que les molesta mucho lo de Dos Bocas. Hay un incremento pero en los términos autorizados por el Consejo de Pemex para la construcción de Dos Bocas, y lo que cuesta Dos Bocas es desde luego menor a lo que querían cobrar las empresas particulares extranjeras cuando se licitó y se tuvo que cancelar la convocatoria, y se está haciendo vamos a decir por administración, de manera directa, se contratan las empresas, pero la conducción de la obra está a cargo de la Secretaría de Energía”, señaló.

AMLO acepta incremento de entre el 20 y el 30% en construcción de refinería

López Obrador aceptó que hay un incremento entre el 20 y 30 por ciento en los trabajos de construcción de la refinería “Olmeca”.

“Un aumento sí, pero no 18 mil millones, como un 20, 30 por ciento (...) como 11, 12 incluyendo IVA, se ajusta a lo que autorizó el Consejo de Pemex y esto lo revisa Hacienda y lo revisa también la Función Pública está en el rango”, explicó el mandatario federal.

Señaló que a finales de 2022 o principios de 2023 comenzará la producción en la refinería “Olmeca” tras el periodo de prueba, y que se refinará el 25 por ciento de la gasolina que se consume en México.

AMLO propondrá a Biden Plan Antiinflacionario Conjunto

El presidente reveló que en su próxima visita a Washington -en el mes de julio- propondrá a su homólogo estadounidense Joe Biden la posibilidad de integrar un Plan Antiinflacionario Conjunto para contener la inflación en ambos países.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal confió en que su propuesta será bien recibida, “se lo voy a proponer al presidente (Joe) Biden, y estoy seguro que van a ver buenos resultados, porque el presidente Biden está preocupado por esta situación”.

Dijo que este Plan Antiinflacionario tiene tres acciones, algunas de ellas ya se implementan en México, lo cual ha frenado el alza de los precios: uso de excedentes petroleros, impulsar la actividad productiva y un acuerdo con distribuidores.

“Conjuntamente, en la medida de nuestras posibilidades, podamos llevar a cabo un Plan Antiinflacionario Conjunto, a ver les hablo de tres acciones: la primera, nos está funcionando muy bien, que es la que tiene que ver con energéticos, como está arriba el precio del petróleo crudo, los excedentes los estamos utilizando para que no aumente el precio de las gasolinas y del diesel. Y eso nos ayuda al mismo tiempo para controlar la inflación”, explicó.

Rechaza AMLO hablar de audio Gertz Manero-Lozoya Thalmann

Tras la filtración del audio de una conversación entre el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hablar sobre el tema.

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional dijo que el asunto está en la FGR y reiteró su confianza en la actuación del fiscal Alejandro Gertz Manero.

“No tengo opinión sobre eso porque es una lucha de intereses. El señor Lozoya está acusado de entregar sobornos a legisladores del PAN, y también de manejar dinero en la campaña de licenciado (Enrique) Peña Nieto, es un asunto que está en la Fiscalía, y hay mucha confrontación, participan abogados, y no me quiero meter en eso, solo repito le tengo confianza al fiscal (Gertz Manero). Como dijo el del machetazo: ya con eso tengo”, señaló.

