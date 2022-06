Huracán Ágatha: Se unen legisladores federales para apoyar a Oaxaca

Diputados federales de las diversas fracciones parlamentarias, enviaron apoyo para más de 6 mil familias afectadas en Oaxaca por el huracán “Ágatha”.



Se trata de colchonetas, cobertores y láminas que aprobó el Comité de Administración con el acuerdo de las diversas fracciones parlamentarias.



En el acto oficial de envío, denominado “Donación de Suministros para los damnificados de Oaxaca por el Huracán Ágatha” Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputado expuso que no pueden ser insensibles a la desgracia que está padeciendo la costa de la Sierra sur de Oaxaca, la región de Pochutla, por lo que se sumaron al apoyo de solidario.



“Se ha demostrado una gran solidaridad y participación, comunión, independientemente de preferencias políticas o partidarias, cuando una desgracia azota a los más vulnerables, es cuando se despierta realmente el sentimiento la sensibilidad en la solidaridad y la fraternidad por eso no podíamos nosotros permanecer quietos”, comentó.

Tras el fenómeno natural, muchas familias se quedaron sin un techo para dormir. Foto: Especial

Expuso que el apoyo va dirigido a las personas afectadas en su vivienda, ya que la gente se quedó sin su techo y lo que buscan es que los afectados puedan construir o reconstruir sus hogares y niños, adolescentes y adultos tengan un espacio para dormir.



Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, reconoció qué hay muchas cosas por hacer para apoyar a los damnificados oaxaqueños pero se tiene que apoyar sin distingo ante la adversidad.



“Seguramente hay muchas cosas que falten porque cuando sucede esto, pues hombre, mucha gente pierde todo su patrimonio se va en el río en el agua, pero creo que esto puede ser un bálsamo para todas y todos”.



“Es el tema de cómo este tipo de situaciones lamentables y que todos queremos que no sucedan también muestran un rostro en la Cámara, y que hay que decirlo, se borran las diferencias partidistas y se busca el objetivo de servir, y aquí estamos todos para eso”, aseguró.



Mier Velazco señaló que la entrega de los insumos será totalmente transparente, y resaltó que no hay elecciones por lo que no debe haber sospechas de ningún tipo en la entrega de los apoyos.



En el acto estuvieron los diputados por Oaxaca Azael Santiago Chepi, Beatriz Pérez López, Alfredo González Cruz, Ángel Domínguez, Carol Antonio Altamirano, Irma Juan Carlos, Carmen Bautista Peláez, entre otros.

