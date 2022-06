Existe poca comprensión de la violencia; autoridades no dan seguridad: Especialista de la UNAM

Los altos índices de violencia, la desconfianza en las autoridades y la impunidad han provocado que en distintas regiones de México los pobladores tomen la justicia por sus propias manos, lo que ha derivado en actos o intentos de linchamiento en contra de presuntos criminales.

El más reciente de estos casos fue el lamentable asesinato de Daniel Picazo, joven asesor de la Cámara de Diputados, quien al ser confundido con un “robachicos”, fue linchado por pobladores de Huachinango, Puebla.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Media Group, la doctora Freggy Ostrosky, neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM. señaló que este tipo de acciones derivan del hartazgo de los ciudadanos ante la inseguridad y la incapacidad de las autoridades de brindar justicia.

La especialista explicó que el linchamiento y el asesinato como el ocurrido en Huachinango, Puebla, impacta fuertemente a la sociedad, con una violencia de masas que impresiona al ver como personas que solo paseaban por la comunicad son privadas de la vida de la forma más cruel.

Al respecto la doctora Freggy Ostrosky, detalló que existen cuatro fases que conllevan a un linchamiento; primero se da un evento precipitados, como en este caso se circuló un audio de supuesto "robachicos", por lo que los pobladores al desconocer a Daniel Picazo asumieron que se trataba de un criminal y actuaron en consecuencia.

La segunda etapa es la confrontación, donde al detectar algo anormal los pobladores comienzan a enojarse y alborotar a las masas, es en este momento, señaló la experta, es cuando es clave la presencia de las autoridades o fuerzas policiales para terminar con la confrontación y aclara la confusión; sin embargo, en México pocos cuerpos de seguridad están capacitados para atender estos casos.

De no controlarse esta situación se da la tercera fase, que comprende la confrontación violenta y finalmente en una cuarta etapa se da el linchamiento. Cuestionada sobre que lleva a una persona a actuar de esta manera, la neuropsicóloga explicó:

“Cuando un individuo se encuentra inmerso en una muchedumbre, su conducta está definida por su identidad social, entonces los disturbios se dan cuando los grupos dominantes no les conceden otras vías de acción”, señaló

La experta destacó que no existe preparación de las autoridades para actuar en estos casos. FOTO: ESPECIAL

AMLO no comprende la violencia del país

Ante los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que estos actos de violencia deben de entenderse como el “México profundo” y “bronco”, la académica de la UNAM, señaló que esto sólo demuestra que el mandatario no comprende la situación de violencia que atraviesa el país.

Esto debido a que en la mayoría de los casos, el estallido de estos actos de barbarie, se da ante la inacción de las autoridades, la impunidad y el hartazgo de los ciudadanos que ven que no se les brinda seguridad ni justicia.

“Existe poca comprensión de la violencia; autoridades deben aportar seguridad pero no lo hacen, policía no está entrenada, a todos nos da miedo ir a la policía”, señaló.

Agregó que las autoridades deberían hacer algo, pero no sabe qué hacer, sumado a que en varias ocasiones se ha visto que no llegan a tiempo y cuando lo hacen no saben qué hacer.

“México vive un problema de violencia importante y no se siente que las autoridades nos defiendan, por lo que debemos de defendernos nosotros; sin embargo, eso saca lo peor del ser humano”, concluyó.

