"No ha llovido, no hay agua": alcalde de Aldama responde a reclamos por el líquido

El alcalde del municipio de Aldama, Alejandro García Barrientos, encabezó un enfrentamiento verbal luego junto con mujeres que se manifestaron ante la falta de agua en su municipio; tampoco les han dotado del vital líquido desde hace más de 15 días.

Mediante un video que circuló en redes sociales, García Barrientos recibió a unos manifestantes a quienes les reclamó que acudieran a protestar, pidiéndoles que no lo hicieran, sino que fueran conscientes y buscaran soluciones "qué quieren que yo haga, no ha llovido, no hay agua, como se las mando”, relató.

La discusión fue subiendo de tono y fue cuando una manifestante reclamó al edil por levantarle la voz "no me levante la voz, no me la levante”, reclamó el alcalde, ante la constatación, “Usted es quien me levantó la voz a mi, usted me está hablando así”, dijo la manifestante.

El edil señaló que se ha estado dando abasto con pipas, sin embargo; los manifestantes indicaron que eso no era cierto y sólo el beneficio le llega a ciertas personas "la instrucción mía es que a todos se les dé el agua, que quieren que yo haga si apenas está empezando a llover”.

“Les voy a hacer llegar agua a todos, pero saben que ya estoy molesto porque lo he intentado hacer el llevarles agua a todos”, concluye en el vídeo difundido a través de Facebook.

