Detectan seis tomas ilegales de agua en Nuevo León

Tras detectar extracción ilegal de agua de la presa El Chuchillo, el Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, encabezó el operativo de Fuerza Civil, en seis ranchos que extraían ilegalmente agua de un ducto que conecta con la presa.



"Sea o no competencia estatal, vamos a arreglar la crisis del agua, hoy damos un golpe contundente; tenemos detectados seis ranchos que se roban el agua del ducto del Cuchillo de manera ilegal", declaró.



Señaló que una de las propiedades, ubicada a la altura del kilómetro 73 de la Carretera Libre a Reynosa, en Los Ramones, cuenta con un embalse que se abastecía de la Presa y que era utilizado como granja de truchas.



El mandatario precisó que el vital líquido, robado por el rancho, es equivalente a lo que necesitan los habitantes del municipio de García.



"Uno de ellos llegó al descaro de hacer una represa en el rancho... cosecha y vende truchas, mientras que la gente de García no tiene agua, este bandido consume y se roba el mismo equivalente de agua del municipio de García, esto se acabó".



García Sepúlveda indicó que para evitar el desperdicio del agua en la propiedad localizada en Los Ramones, el personal de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey trabajará en la colocación de válvulas, para posteriormente extraer el líquido y éste sea dirigido a los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey.



"En este momento vamos a poner una válvula al ducto para que ya no haya fuga, vamos a traer bombas para sacar toda esta agua que es propiedad de Nuevo León; se conecta Agua y Drenaje y se va a la ciudad", explicó.



Como parte del operativo se recorrió la región citrícola, que conecta con los ríos Pilón y Ramos.



Con estas acciones, el Gobierno de Nuevo León mantiene firme su compromiso de proteger el agua de las y los ciudadanos.

alg

