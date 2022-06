"Mátenme, pero digan la verdad": Mario Escobar pide renuncia del fiscal de Nuevo León y afirma que lo intimidaron

Mario Escobar, padre de Debanhi Susana Escobar, denunció este jueves a través de su canal de YouTube que a dos meses de que se reportara la desaparición de la joven, no hay avances en la investigación y tampoco ningún imputado; además, aseguró que la Fiscalía de Nuevo León está intimidando a su familia.

Indicó que la última reunión que tuvo con las autoridades estatales y federales fue el pasado 25 de mayo sin que le hayan notificado alguna novedad. Aseguró que los funcionarios, fiscales, voceros y peritos siguen enfocados en la hipótesis de un accidente.

"No ha habido ningún imputado. Van a hacer investigaciones a mi familia y les dicen que están descartando que se trate de un accidente. Hazme tú el favor. Es increíble que no tengan un sospechoso y que todavía lo estén tratando como un accidente", dijo

El padre de Debanhi mostró su molestia por la forma de actuar de las personas que acudieron a su domicilio a realizar un cateo en el cuarto de su hija, pues llegaron a tomar fotografías a escondidas y haciendo preguntas revíctimizantes.

"Les dije llévate todo, qué quieres encontrar (...) No tengo nada que esconder, por qué no me dicen y yo se los doy, por qué tomar fotos a escondidas, eso no es ético"