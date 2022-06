Por tercera ocasión suspenden aprobación de dictamen sobre corridas de toros en la CDMX

Con la abstención de la diputada del PRI, Tania Larios, Morena en el Congreso de la Ciudad de México logró aplazar, por tercera ocasión, el dictamen que prohíbe las corridas de toros en la capital.

En sesión extraordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, el morenista, Christian Moctezuma -quien no se presentaba desde hace tres sesiones- solicitó que se retirará del orden del día el dictamen.

Lo anterior, al señalar que el documento “ha transitado por muchas inconsistencias sobre lo cual más de una vez se ha cuestionado su legalidad y viabilidad jurídica”.

“Como integrantes de esta Comisión no podemos dejar inadvertido de que se trata de un tema cuya reflexión y debate no se ha agotado con los diferentes actores involucrados, ni en los diversos ámbitos en los que impacta”, destacó.

Agregó que “no queremos precipitarnos ni ser partícipes de una decisión que aún no ha madurado por parte de todos los interesados”, y es que dijo “este tema, por su relevancia tiene implicaciones nacionales y por qué no decirlo, de carácter internacional que mantienen un debate abierto e inacabado”.

“Se trata de dar certeza jurídica en este tema y que no sea impugnado judicialmente. Por lo tanto, debe haber mayor claridad en el procedimiento parlamentario de este dictamen, y en consecuencia eso requiere más trabajo, discusión y análisis, lo cual debemos hacer todas y todos los diputados”, refirió.

Este posicionamiento fue apoyado por sus compañeras de partido: Valeria Cruz, Leticia Estrada y Alicia Medina.

Por lo que al votar cuatro votos a favor de la propuesta fueron de Morena, tres votos en contra del PAN, PRD y Verde, así como la abstención del PRI.

Al hacer uso de la voz, la diputada del PRD, Gabriela Quiroga expuso que se le hacía una falta de respeto la solicitud de Moctezuma, quien no había asistido a las diversas reuniones.

“Es un atrevimiento y una falta de responsabilidad legislativa; ya vamos tarde en el tema”, destacó.

El panista, Federico Döring dijo que una consulta sobre el tema no es viable porque los derechos no deben ser consultados, por lo que al ser seres sintientes los animales es imposible tomar en cuenta la petición de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Hay exceso de cinismo e hipocresía”, destacó.

Por su parte, la priísta, Tania Larios lamentó que en un año de sesiones de la comisión ningún dictamen se haya aprobado en pro del bienestar animal, además de que hubo un dictamen que no iba con la prohibición sino que solo se podía torear sin llegar a matar al animal.

En tanto, el presidente de la Comisión, Jesús Sesma aceptó que existió esa versión regulatoria del dictamen y dijo que lo hizo en la búsqueda de consenso con Morena.

No obstante, regresó a la versión de prohibir al darse cuenta que los morenistas no cambiarían su postura.

Reprochó que con la suspensión del juez, Morena no se ha preocupado por las familias que se han quedado sin empleo consecuencia de esta decisión y dijo que poco les importó el impacto económico en la reestructuración del IECM.

Finalmente dijo que volverá a convocar a sesión con la intención de que el tema pueda aprobarse en un periodo extraordinario o sesión ordinaria en septiembre.

alg

