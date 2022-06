Tras aumento en CDMX, descartan incremento en tarifas del transporte público en Edomex

Luego del aumento de un peso en la tarifa del transporte de la Ciudad de México; en el Estado de México se descarta, en este momento, un ajuste en el costo mínimo de 12 pesos que se cobra en la entidad desde el 2020, ya que, a diferencia de la capital, los transportistas mexiquenses no exigirán un incremento.

El representante de la Alianza de Autotransportistas Autónomos (AAA) que aglutina al 75 por ciento del transporte público del Edomex, Guillermo García Salmerón señaló que a pesar de que la tarifa mínima que se debería estar cobrando en la entidad es de 20 pesos; en lo que resta del año, no solicitarán un ajuste en solidaridad a los descalabros que ocasionó la pandemia entre las familias mexiquenses.

El líder de transportistas del Edomex señaló que la exigencia de los transportistas capitalinos es justa

FOTO: Leticia Ríos

“En el Edomex realmente se cobra lo justo, aunque si fuéramos realistas, para tener un transporte digno, como en otras ciudades del mundo tendríamos que cobrar 20 pesos, que no se cobran. Entonces no podemos exigir un servicio de calidad, cuando no se paga el mismo”, señaló el representante de la AAA.