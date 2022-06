"Va a haber operativos de vigilancia y actuación a transportistas": Martí Batres

El Gobierno de la Ciudad de México autorizó la actualización de la tarifa del transporte público concesionado: 1 peso, pero con la eliminación de los bonos de combustible, que eran de hasta 6 mil 350 pesos mensuales.

En entrevista con Alejandro Cacho para el programa de Norte a Sur, por Heraldo TV, Martí Batres, titular de la Secretaría de Gobernación capitalina, dijo que habrá operativos de vigilancia y actuación para que los transportistas cumplan con las medidas que se establecieron en las mesas de diálogos con transportistas.

Aclaró que de no cumplirse dichas medidas podrían haber tres tipos de sanciones.

Una al conductor, que es la cancelación de la licencia, otra al concesionario, que es la cancelación de la concesión y otra más, la más fuerte, que es a la ruta completa, que es la cancelación del permiso para la ruta correspondiente".

El funcionario destacó que dichas sanciones son para poder elevar la calidad del servicio en el transporte en la Ciudad de México "por qué la exigencia ciudadana es ¿quieren mejorar la tarifa? pues mejoren el servicio".

Hizo hincapié en que los servicios de transporte RTP, tren ligero, Metro, Metrobús, Cablebús y Trolebús no aumentarán su tarifa, pues la medida es solo para el transporte concesionado, "de tipo microbús".

Cabe destacar que anteriormente, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que no sólo se puede abordar ese tema en las mesas de diálogo, sino también las mejoras en el servicio.

“Hay algunos que se han puesto, tampoco hay que generalizar, hay algunas rutas que lo han hecho, algunos concesionarios que lo han hecho, pero hay una gran mayoría que no lo ha hecho y por eso sobre la mesa está la mejora integral del transporte concesionado, no solamente un tema de tarifa y además los 3 pesos y los 5 pesos no se pueden aceptar, porque impactaría mucho a la economía de las familias de la Ciudad”, dijo.

