Hoy no circula sabatino 11 de junio: ¿Qué vehículos descansan en la CDMX y Edomex?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes este sábado 11 de junio desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en la la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.

Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan?

Los autos que no podrán circular son los que porten holograma de verificación 1, cuya terminación de placa sea en número par (0, 2, 4, 6, 8). Tampoco podrán transitar por las calles de la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México, los vehículos con holograma de verificación 2, sin importar la terminación numérica de su placa.

De acuerdo con la CAMe, los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar el último dígito de su lámina, en un horario de 05:00 a 22 horas. Si estás en este caso, tu auto no podrá circular este sábado 11 de junio.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Especialista de la UNAM considera pertinente el aumento de la tarifa en transporte público

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Media Group, Ernesto Morúa, maestro en estudios sociales por la UAM-Iztapalapa y profesor de políticas públicas por la UNAM, señaló que el incremento de solo un peso en la tarifa es muy pertinente al no afectar en gran medida la economía de los capitalinos, de por sí golpeada por la pandemia e inflación.

Asimismo señaló que antes de quejarse del incremento se debe poner en perspectiva la importancia del transporte público concesionado, el cual dijo abarca las combis, micros y microbuses, que cubren el 100 por ciento del área urbana en la Ciudad de México.

