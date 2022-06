No permitiremos más bloqueos, FAT es la única que no esta de acuerdo con aumento: Martí Batres

Luego de que este jueves transportistas de la Ciudad de México y el gobierno local llegaron a un acuerdo, se determinó que a partir del próximo 15 de junio, la tarifa del transporte concesionado en la capital tendrá un aumento de un peso.

En entrevista con Javier Alatorre para El Heraldo Media Group, el secretario de Gobierno de la capital, Martí Batres Guadarrama, destacó el logro de llegar a un acuerdo con los concesionarios luego de que ayer se tuvieron reuniones con diversas organizaciones de transportistas.

Fue en esas reuniones que al igual que las demandas de los operadores del transporte, que la administración encabezada por Claudia Sheinbaum, planteó dos prioridades claras: rechazar el aumento de 3 a 5 pesos que proponen los inconformes, esto con el fin de no afectar la economía de los ciudadanos, y en segundo lugar el mejoramiento del servicio en todas sus vertientes.

También se pusieron ciertas condiciones para realizar el ajuste que son: no viajar con vidrios polarizados, contar con la cromática que pide la norma, que la placa y los números de la unidad coincida, que no se viaje con acompañante, no ir en exceso de velocidad, portar uniforme e integrarse sin excusas al programa de renovación y chatarrización de las unidades viejas, señalo el funcionario local.

Martí Batres señalo que es necesario que se modernicen las unidades. FOTO: ESPECIAL

Sanciones para quienes no cumpla

Llegados a este acuerdo, el secretario de Gobierno de la Ciudad, Martí Batres, destacó que a partir del 15 de junio, la autoridad estará muy vigilante de que se cumplan los acuerdos, además de que de no hacerlo habrá sanciones.

Estas serán diversas y se analizarán con la puesta en marcha del aumento, pero de no cumplirse advirtió que los choferes podrían perder sus licencias, que les sean retiradas sus concesiones a los concesionarios o incluso perder hasta la ruta completa del ramal.

El funcionario local destacó que con este aumento es necesario que se observe un nuevo salto de calidad.

No se permitirán más bloqueos, 80% de los transportistas están de acuerdo

Cuestionado sobre si aún habrá bloqueos ante la amenaza de algunos grupos de transportistas que están inconformes con el aumento, Martí Batres destacó que el 80% de las organizaciones están conformes con el incremento, pero solo la Fuerza Amplia de Transportes (FAT), es la única que no.

Ante ello aseguró que no se permitirá que se realice ningún bloqueo más en la Ciudad de México.

