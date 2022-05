No se multará por incumplir con verificación vehicular: Enrique Alfaro Ramírez

Hasta que no funcione al cien por ciento el sistema de verificación vehicular, no se aplicarán multas a aquellas personas que no realicen esta revisión de emisiones en sus vehículos, anunció Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.

De gira en Puerto Vallarta, el mandatario dijo que se analizará el exhorto que enviaron los legisladores locales para aplazar esta sanción debido a los temas en materia económica que aquejan a los jaliscienses y en general a los mexicanos, puntualmente el aumento en los precios de canasta básica e inflación.

“Estamos revisando varios temas relacionados con la verificación, es un proyecto que tiene todavía que ajustarse en distintos frentes, no hay multas hasta que no funcione de manera completa e integral todo nuestro sistema, vamos a analizar lo que nos mandó el Congreso, vamos a seguir afinando cosas y vamos a corregir lo que sea necesario para que funcione correctamente”.

Las multas estaban por iniciar a aplicarse a partir del mes de julio, según había informado el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Sergio Graf el pasado 16 de mayo, en donde incluso se dijo que el monto para los automovilistas omisos sería de dos mil pesos, aunque se explicó en esa ocasión que se daría una prórroga de 30 días adicionales para acudir a verificar el automotor y en caso de hacerlo, quedara condonada la multa.

Alfaro reconoció que el programa es complejo y que solamente “contribuyendo cada quien con nuestra parte para que nuestro vehículo no contamine es como vamos a poder cumplir con los compromisos en materia ambiental que tiene Jalisco con México y con el mundo”.

Habrá una serie de mecanismos de coordinación Foto: Especial

Ya que se tenga la totalidad de los centros de verificación, será entonces cuando se avance en el programa de verificación, que en Puerto Vallarta que inició el pasado 1 de abril, esto pese a que causó molestia e inquietud entre los habitantes debido a que se trata de un área metropolitana interestatal que comparte con Nayarit.

“Habrá una serie de mecanismos de coordinación, sobre todo la posibilidad de tener permisos para poder circular temporalmente sin ningún tipo de costo, pero Jalisco va a cumplir con su compromiso, no es una política que tenga otro propósito que no sea el de mandar un mensaje de que aquí nos preocupamos por el medio ambiente y estoy convencido de que Vallarta, como todas las ciudades del Estado hará su parte y los ciudadanos sabrán estar a la altura de este desafío”.

Adelantó que se revisan acciones para apoyar a los propietarios de vehículos que no pasen la revisión porque no se trata de un programa recaudatorio, dijo, sino de cumplimiento con el medio ambiente y compromisos internacionales en esta materia que ha firmado la entidad.

“Estamos platicando en específico cómo vamos a tener un programa de incentivos para aquellos vehículos que no pasen, para ayudarle a la gente más necesitada a que tengan un apoyo del gobierno en caso de que necesiten renovar su vehículo, lo estamos platicando con algunas organizaciones de aquí de Vallarta que habían levantado la voz sobre ese tema”.

Finalmente, señaló que espera poder concretar una reunión de trabajo con el gobernador de Nayarit, Miguel Angel Navarro Quintero para tratar este y otros temas que se tienen en agenda común.

dhfm

Seguir leyendo:

Enrique Alfaro descarta reducción al presupuesto de la UdeG: "Es una gran mentira"

Con garantía de pago las Villas Panamericanas al IPEJAL, esperan liquiden deuda antes de 2024

Es una mentira burda que se le quite dinero a la UdeG, asegura gobierno de Jalisco