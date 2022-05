Aprende a andar en moto con este curso GRATIS en la CDMX; requisitos

Alguna vez has sentido la curiosidad de aprender a andar en moto, pero no tienes quién te enseñe. No te preocupes, ya no será necesario que te estreses con los gritos de tus papás o las burlas de tus amigos, porque la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México anunció que ante la demanda abrieron más días para que los interesados tomen un curso gratis. Sólo toma en cuenta los requisitos y los horarios.

Este curso gratuito entró en operaciones hace un par de meses y lleva como objetivo reducir los accidentes viales con este medio de transporte, para ello la Semovi realiza una serie de sesiones formativas para que los interesados no sólo conozcan los aspectos físicos de su moto, sino también el reglamento y hasta sepas cómo librar un posible incidente.

Uno de los beneficios de aprobar los cursos es que también te ayudará para que te expidan tu licencia Tipo A o Tipo B, ya que con este documento podrás transitar con el vehículo en la Ciudad de México y en el Estado de México.

¿En qué consiste el curso gratis para andar en moto?

Si es tu primera vez en que andarás en una moto, será necesario que le eches un ojos al curso teórico, el cual podrás encontrar en el siguiente link, en donde encontrarás los siguientes siete módulos:

Condición físico-mecánica del vehículo motocicleta

Equipo de protección

Pirámides de la Movilidad Sustentable y de la Vulnerabilidad

Seguridad Vial en la Ciudad de México

Criterios normativos generales para la Circulación en la Ciudad de México

Manejo seguro

Conducir el vehículo motocicleta en la red vial

La Semovi anunció que hay más días para tomar el curso gratuito. Foto: Especial

Así te puedes registrar al curso de moto

Una vez que hayas revisado los siete módulos, ahora tendrás que pasar a la parte práctica para ello la Semovi abrió una sede en: Santa Cruz sin número, esquina Eje Central, colonia Portales, alcaldía Benito Juárez o revisa mapa en este link, en donde los interesados podrán tomar el curso.

Debido a la alta demanda que se ha recibido, ahora hay dos horarios, de 9:00 a 11:00 horas y de 12:00 a 14:00 horas, en los días lunes, miércoles y viernes.

Estos son los requisitos que debes cumplir:

Ser mayor de edad

Contar con motocicleta o motoneta propia

Presentar licencia vigente que faculte la conducción de motocicleta

Llevar casco de motocicleta, guantes, pantalón y botas (no tenis)

Uso de cubrebocas en todo momento

Recuerda que hay alta demanda, por lo que si quieres registrarte lo tienes que hacer a la brevedad, para ello te compartimos el siguiente link.

