Se responsabiliza a los médicos de los problemas de salud, pero se requiere inversión y planeación: especialista

En entrevista con Lupita Juárez para El Heraldo Media Group, Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, comentó que la decisión de hacer públicas las plazas para médicos especialistas, desde el punto de vista del mensaje es halagador porque hay necesidad y muchos médicos que necesitan buenos lugares en donde desempeñarse y con buenos salarios.

"Pero aquí la impresión que da es que no se está tomando en cuenta el entorno donde tiene que trabajar el médico, porque las condiciones de ese lugar le deben permitir trabajar", expresó.

Moreno aclaró que si se van a contratar a médicos especialistas es porque atenderán situaciones de segundo nivel, es decir, donde se necesitará atender cirugías, partos, complicaciones de pacientes diabetes o detectar enfermedades más complejos, pero para ello no solo se necesita al profesional de la salud, sino también un hospital equipado, con laboratorios.

Sin embargo, dijo, lo que se ve es que en las instituciones de tercer nivel se encuentran sin insumos, sin medicamentos, sin gasas, sin lo básico.

Hizo hincapié en que al tiempo que se lanza esta convocatoria, hay una manifestación afuera de Palacio Nacional de médicos de primer nivel que contrataron para ayudar en la pandemia y que no recibieron las prestaciones que se les habían ofrecido.

"Están usando a los médicos y eso me entristece por el gremio, porque estamos siendo de alguna forma atacados, como los culpables de un problema de salud, que va más allá de la falta de médicos, también faltan enfermeras y enfermeros porque no están bien pagados y si los mandas a lugares donde no hay seguridad y con un sueldo bajo".