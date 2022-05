Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 25 de mayo

El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su tradicional conferencia de prensa Mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Como cada miércoles, el mandatario inicia con la sección Quién es quién en las mentiras a cargo de Ana Elizabeth García Vilchis.

López Obrador recordó la importancia de la sección, ya que aseguró que se debe seguir informando ante las campañas de desprestigio, “por la guerra sucia”, dijo. En ese sentido, volvió a retomar el caso de la cancelación de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, ya que afirmó: “No hay limpieza en esa red porque hay 'bots', ya no tiene valor un medio así, no es que esté diciendo que no sirve Twitter, estoy explicando un fenómeno que se da”.

Por su parte, Ana Elizabeth García Vilchis expuso un fotomontaje donde aparecen supuestos médicos mexicanos con la leyenda: “No votes otra vez por idiotas ayúdanos”; sin embargo, corresponden a galenos de Ecuador que pedían a la gente durante la pandemia de Covid-19: “No salgas quédate en casa ayúdanos”.

Asimismo, desmintió que el supuesto veto de Televisa a Eugenio Derbez haya sido una orden del gobierno federal por estar en la campaña en contra de la construcción del Tren Maya.

Sobre el tema, López Obrador destacó que buscará fortalecer el sistema de trenes con el Tren Maya. "Va a ser un tren que va tener hasta posibilidad de desplazarse a 160 kilómetros por hora", aseguró.

Agregó que en el centro de México hay cuatro trenes, en el caso de Guadalajara son dos, donde dijo que ya terminaron uno y están por iniciar otro. Indicó que el proceso que “nos está sacando más canas, de las que ya tenemos, pues es el de Toluca-Ciudad de México”.

Sobre el tiroteo ocurrido el martes en una escuela de educación básica en Texas, López Obrador confirmó que entre las víctimas hay estudiantes de origen mexicano.

