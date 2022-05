Piden a AMLO esclarecer el homicidio del cardenal Posadas Ocampo

Con nueve detenidos, aunque ninguno vinculado directamente con el homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y a 29 años de este crimen, piden que sea el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien instruya a que se esclarezca este caso.

José Antonio Ortega Sánchez, abogado coauyuvante de las investigaciones del caso Posadas Ocampo dijo que desde que sucedieron los hechos en los que fue asesinado el Cardenal, la tarde del 24 de mayo de 1993 a las 13:45 horas, en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, en Guadalajara, ha habido irregularidades que nunca se investigaron.

"Ahora la investigación no ha caminado a pesar de que hemos aportado muchísimos elementos muchísimos elementos a la misma y que la averiguación está en la Procuraduría Federal de la República, hoy Fiscalía, se puede avanzar y no se ha hecho, está atorada, diría yo, si está atorada ya no tiene ni signos vitales".