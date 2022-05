AMLO actualiza su declaración patrimonial, en 2021 ganó 61 mil pesos más que en 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador actualizó su declaración patrimonial, reportando que en 2021 percibió en ingresos un millón 628 mil 717 pesos, 61 mil 317 pesos más que en 2020.

La “Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses” del mandatario federal fue presentada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), con fecha de recepción del 23 de mayo pasado.

El millón 628 mil 717 pesos que reportó López Obrador incluyen el pago de aguinaldo, compensaciones, bonos y otros, que recibió el año pasado por su cargo de presidente de México.

El mandatario federal asegura que no recibió otros ingresos adicionales a los de su salario, incluso, no se reportan ingresos por regalía de la venta de sus libros. El más reciente “A mitad del camino”.

López Obrador también reporta no contar con préstamos o comodato por terceros Foto: Cuartoscuro

En la declaración, el mandatario también reporta que no posee bienes inmuebles, bienes ni vehículos.

“Todos los datos de bienes declarados a nombre de la pareja, dependientes económicos y/o terceros o que sea en copropiedad con el declarante no serán públicos”, aclara la página de la SFP.

López Obrador también reporta no contar con préstamos o comodato por terceros; no participación en empresas, sociedades o asociaciones; no participa en la toma de decisiones de alguna de esas instituciones, en fideicomisos o beneficios privados.

dhfm

Seguir leyendo:

Pese a cifras y casos, AMLO se niega a constatar y abordar el tema de ataques a activistas: José Miguel Vivanco

Vía electoral y honestidad, el legado democrático de Arnoldo Martínez Verdugo: AMLO

Álex Lora se lanza contra el gobierno de AMLO: "La serie de pend*** que hace nuestro gobierno"