Vía electoral y honestidad, el legado democrático de Arnoldo Martínez Verdugo: AMLO

La vía electoral para lograr los cambios de gobierno y la honestidad, son el legado democrático de Arnoldo Martínez Verdugo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la ceremonia de inhumación y homenaje póstumo a Arnoldo Martínez Verdugo en la Rotonda de las Personas Ilustres, López Obrador reconoció que el político sinaloense impulsó la vía electoral cuando otros creían que no era camino para la transformación de México.

"Ahora ya sabemos que esa vía electoral democrática pacífica es posible para lograr una transformación profunda, estructural, radical, sin violencia (...) lo intentó Salvador Allende y otros dirigentes, pero ahora ya está acreditada esa vía y esa es una contribución importante de Arnoldo", explicó.

Arnoldo Martínez Verdugo logró realizar diversas negociaciones con el gobierno mexicano en 1978, las cuales dieron como resultado la primera reforma electoral que permitió que los grupos y partidos políticos participaran en registros y en elecciones democráticas.

AMLO encabezó el homenaje a Arnoldo Martínez. Foto: Presidencia

En el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México, acompañaron al presidente López Obrador, la viuda de Arnoldo Martínez Verdugo, Martha Recaséns Díaz de León, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, e integrantes del gabinete federal.

AMLO reconoce la integridad de Arnoldo Martínez

López Obrador expuso la honestidad e integridad personal y política de Arnoldo, la cual ha caracterizado a los comunistas.

"Lo otro que destaco es la honestidad de Arnoldo, que tiene que ver con los valores morales de los antiguos comunistas, no olvidemos que el Partido Comunista se constituyó en 1919, el partido más antiguo el país de México, de ahí surgieron dirigentes hombres excepcionales y con el distintivo casi todos de la honestidad", indicó.

Martha Recaséns Díaz de León dio lectura a la semblanza del político de izquierda y aseguró que el pensamiento de Arnoldo trascendió fronteras y fechas, para quienes compartieron la aspiración a una sociedad, justa libre, igualitaria y democrática.

"Hoy se quedan aquí, en lo que se considera el panteón más alto de la Patria, los restos mortales de Arnoldo Martínez Verdugo, a nosotros nos toca mantener vivos su espíritu y su pensamiento", afirmó Martha Recaséns. Martha Recaséns Díaz de León dio lectura a la semblanza del político de izquierda. Foto: Presidencia

Expuso que Arnoldo Martínez Verdugo "está aquí por derecho propio, está aquí como resultado de su obra, de su trabajo realizado por casi ocho décadas, está aquí por su esfuerzo incesante qué trascendió fronteras familiares, nacionales y también internacionales, la obra de Arnoldo no le pertenece a un grupo o persona en particular, cualquier intento por apropiarse de ella está condenado al fracaso, porque el pensamiento de Arnoldo y su obra trascienden no sólo fronteras, sino fechas, y aún a su propio autor".

