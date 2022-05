4T aclara que no ordenó veto a Eugenio Derbez, desmiente al comediante sobre el Tren Maya

En la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ana Elizabeth García Vilchis aclaró que el gobierno federal no es el responsable del veto que Eugenio Derbez aseguró tener con Televisa ya que el comediante aseguró que ello se debe por estar en contra de la construcción del Tren Maya.

En la sección Quién es quién en las mentiras, García Vilchis citó tuits del presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga, quien desmintió que Derbez esté vetado de la televisora como lo aseguró el comediante en una entrevista donde dijo que incluso le habían cancelado un par de entrevistas por estar en contra del Tren Maya.

“Neta Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista…”