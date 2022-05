Sigue acuerdo con Calica para cambiar uso de suelo en Quintana Roo: AMLO

Pese a su molestia por no haber parado actividades, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que continúa el diálogo con Vulcan Material Company, empresa matriz de Calica y sigue la propuesta para el cambio del uso de suelo para dejar de extraer material de la costa de Quintana Roo.

Sin embargo, aclaró que si esta propuesta no prospera se recurrirá a tribunales Internacionales donde se demostrará la devastación en el medio ambiente por parte de esta empresa estadounidense.

Recordó que había un acuerdo para que esta empresa detuviera la excavación en ese banco de materiales, pero él mismo constató que seguían los trabajos, pese a la clausura de Profepa.

"Habíamos quedado de que se detenía los trabajos de excavación hasta que se definiera un proyecto alternativo, turístico, de protección al medio ambiente. Y pensábamos que estaban cumpliendo, que no se estaba trabajando y fui hace un mes, porque estoy supervisando las obras del tren Maya", enfatizó el jefe del Ejecutivo Federal

"Me informaron de que habían reiniciado el trabajo o no habían dejado de trabajar. Y me tocó constatar porque no lo creía y sobrevolé. Estaban trabajando", recordó.