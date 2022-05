“Parte de mí también se fue contigo”: La dura despedida del papá de jovencita de Escobedo, NL desaparecida y asesinada

Estephani Fernanda Barajas Huerta fue vista por última vez el pasado sábado 14 de mayo en Villa de los Ayala en el municipio de Escobedo, Nuevo León, y desde entonces, su familia la buscaba desesperadamente; sin embargo, cinco días después, la joven de 25 años de edad fue localizada sin vida en el municipio de Tijuana en Baja California.

La familia de Estephani confirmó la muerte de la joven a través de las redes sociales. El padre de la mujer fallecida, identificado en Facebook como Charly, compartió un duro mensaje para despedir a su hija. “Prometi que te hiba a localizar y lo cumpli pero no de la mejor manera, hoy mi corazón está quebrantado, desecho por dentro, parte de mi también se fue contigo mi Wera”.

El papá de Estephani siguió con la misiva donde enfatizó su deseo de dar su vida a cambio de la de su hija para que esta regresara con sus hijos que dejó en vida.

“No se como afrontar esta realidad que se me presenta ya en vida, siento un vacío en mi ser, un dolor intenso por no estar en el momento que más me ocupabas por el cual daría mi vida a cambio de que hoy estuvieras aquí con nosotros con tus niños”.