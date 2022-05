Exigen aparición de Viridiana en Veracruz, caso similar a Debahni

Familiares y amigos de Viridiana Moreno Vásquez exigen la aparición de esta chica, luego de que desde el pasado miércoles 18 de mayo saliera a una entrevista de trabajo en un hotel de ciudad Cardel, municipio de La Antigua, y no volviera a casa.

Cientos de personas marcharon la tarde del viernes en el pueblo mencionado, ubicado a unos 66 kilómetros de la ciudad de Xalapa, la capital del estado.

La gente realizó bloqueos sobre la autopista Xalapa-Cardel para demandar a las autoridades agilizar su búsqueda. Además. se manifestó y cerró la carretera Totutla-Xalapa, en la zona de Tlaltetela, su lugar natal.

Los pobladores también se plantaron afuera del hotel "Bienvenido", ubicado frente al Palacio Municipal de Cardel, para demandar al establecimiento que muestre las grabaciones de las cámaras de videovigilancia y así saber si Viri, como la nombran sus parientes y amigos, llegó a su destino.

Sin embargo, en un comunicado, la gerencia general del hotel solo se deslindó de toda responsabilidad, pues indicó que su proceso de contratación es distinto, desconoció a la presunta persona reclutadora y aseguró nunca haber tenido contacto con la joven, de 31 años.

La colectiva feminista Marea Verde repudió en redes sociales que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez haya declarado que Moreno Vásquez estaba en resguardo y después el Gobierno del Estado de Veracruz emitiera un comunicado desmintiéndolo.

Viridiana se dirigía a una entrevista de trabajo Foto: Especial

Viridiana se dirigía a una entrevista de trabajo al hotel mencionado el pasado miércoles y, después de eso, sus familiares perdieron toda comunicación con ella.

Su esposo e hijo están muy preocupados porque no han podido contactarla y no es común que ella se pierda durante horas sin avisar a su familia. Incluso, iniciaron una búsqueda y presentaron la denuncia correspondiente para su localización.

Viridiana vive con su familia en Cardel, pero es originaria de Tlaltetela. Fue vista por última vez a las cuatro de la tarde de ese día, presuntamente a bordo de su motoneta, color azul, con matrícula 26YJD.

Se desconoce si fue retenida dentro del hotel o se marchó en su vehículo, marca Italika. El hotel es ampliamente conocido en la zona.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz emitió la ficha con la fotografía de la desaparecida y sus señas particulares.

Ella tiene un lunar en la nariz y un tatuaje en la muñeca derecha. El color de sus ojos es café oscuro, su piel morena clara y su cabello negro, ondulado.

Por este caso, se integró la carpeta de investigación 157/2022 de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del Estado de Veracruz.

Sin embargo, los familiares de la joven denunciaron que el hotel “Bienvenido” se niega a cooperar en la investigación, pues no pretende entregar el material de video vigilancia de sus cámaras, donde aseguraron que no tenían dicha infraestructura de seguridad y después argumentaron que el disco duro no servía.

Lo anterior muestra similitudes en el caso de Debanhi Escobar por la postura del hotel Castilla, en Monterrey, Estado de Nuevo León, donde la joven estuvo desaparecida una semana y después fue hallada muerta al interior de una cisterna de dicho negocio.

dhfm

Seguir leyendo:

La mayoría de estos siniestros continúan activos y los brigadistas trabajan en su liquidación

Es importante que el Acuario de Veracruz siga con el fideicomiso: alcaldesa Patricia Lobeira

El "Mara": arrestan al presunto asesino de las periodistas Yesenia Mollinedo y Johana García