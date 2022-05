Mazamitla solamente tuvo un bloqueo y 3 incendios, asegura Enrique Alfaro

Derivado del enfrentamiento de este domingo en Mazamitla, Jalisco, solamente fue un bloqueo y no tres como se informó ayer, el que se tuvo en ingreso a este lugar y se controló sin mayores daños tres incendios, presuntamente provocados por los miembros del crimen organizado a fin de distraer a las autoridades al momento del enfrentamiento que ocurrió a dos kilómetros de la cabecera municipal.

Así lo confirmó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien lamentó que también se desinformó en redes sociales sobre estos hechos e incluso de alertó dolosamente de enfrentamientos en otros puntos de la región como en Valle de Juárez, lo cual no ocurrió.

"Fue un asunto de un enfrentamiento entre dos grupos de delincuentes, desafortunadamente hubo mucho ruido entorno a este suceso, el estruendo se escuchó en el pueblo, no hubo nadie lesionado ni hubo nadie en riesgo, pero no dejan de ser situaciones dificiles que provocan miedo; la respuesta fue inmediata, hubo una reacción extraordinaria del Ejército, de la Guardia, de la Policía Estatal, estuvimos en comunicación con las autoridades, se dijeron muchas cosas que en realidad no sucedieron, se hablaba de otros bloqueos, no hubo tal cosa".