No pasará mucho si no va AMLO a la Cumbre de las América: Jorge Castañeda

Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores habló sobre el panorama que se vive en relación con la Cumbre de las Américas que se realizará en Estados Unidos y la postura del presidente López Obrador sobre invitar a todos los países del continente.

En entrevista con Mario Maldonado en Noticias de la mañana de El Heraldo Media Group, el exdiplomático explicó que Estados Unidos busca una forma en la que se pueda hacer que participe Cuba, pero sin que haya alguna representación de la isla. Así, quedarían bien con todas las partes.

"Podemos suponer que Chris Dodd explicó a López Obrador la importancia que le dan los países a la Cumbre de las Américas y que les es imposible invitar a los tres países en cuestión"

Jorge Castañeda piensa que Biden no tendrá represalias con AMLO

FOTO: Archivo

"No habrá malestar si AMLO no va"

Sobre la posibilidad de que López Obrador no asista a la Cumbre de las Américas, Jorge Castañeda tiene la certeza de que no habrán grandes represalias contra el gobierno de México, en caso de que el presidente no vaya a la cita continental, siguiendo su postura de apoyo a Nicaragua, Cuba y Venezuela.

"No creo que pase mucho. Biden se va a sentir, a irritar, etc. Pero como la mayoría de los países van a estar en la Cumbre, se podrá seguir con los planes que se tienen"

Reconoció que habrá malestar por parte de Estados Unidos, pero difícilmente tendrá consecuencias en la relación bilateral.

En lo que se refiere a la postura de López Obrador, su relación con Cuba, la gira en Centroamérica y el tema de la Cumbre de las Américas, el analista político dijo que "AMLO quiere posicionar a México como el país líder de izquierda en el continente, al frente de otros países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Chile".

SEGUIR LEYENDO:

AMLO envía mensaje a Joe Biden: “sin exclusión de nadie” en próxima Cumbre

Gira de AMLO busca recuperar la vinculación de México con América Latina y el Caribe: SRE

AMLO espera respuesta de Biden sobre invitación a Cumbre de las Américas