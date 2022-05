Aprenden niños el ‘punch’ del boxeo

Los pequeños también alistan sus mejores técnicas rumbo a la Clase Masiva de Box, que busca romper el Récord Guinness a la más grande del mundo, el próximo 18 de junio en el Zócalo Capitalino.

Pequeños de entre 5 y 12 años de edad participaron este domingo en el entrenamiento recreativo que se realizó en la ‘Zona Infantil’ que cada domingo se instala en la Plaza de la República, al pie del Monumento a la Revolución. Es el primer entrenamiento de boxeo para niñas y niños, dirigido por promotoras y promotores del programa social “Ponte Pila”.

En torno al Monumento a la Revolución, los sábados, a las 8:00 horas se harán entrenamientos con leyendas del boxeo que lograron títulos del Consejo Mundial de Boxeo y los domingos a las 9:00 y las 11:00 horas habrá prácticas en la Zona de Niñas y Niños, donde cada domingo se creará un entorno para: escuelas de bici, patines, patineta, baile, fútbol y boxeo de iniciación.

Pequeños de entre 5 y 12 años de edad participaron este domingo en el entrenamiento recreativo. FOTO: ESPECIAL

La inscripción para la Clase Masiva de Box del próximo 18 de junio es gratuita pero con cupo limitado. El registro se hace en este link y los entrenamientos de preparación al evento se realizan en todas las alcaldías, también de forma gratuita y pueden encontrarse sedes y horarios aquí.

El Consejo Mundial de Boxeo está avalando las clases de preparación en busca de romper el Récord Guinness con una clase que durará 30 minutos en los que se hará una combinación distinta, cada 60 segundos.

La institución Récord Guinness ha solicitado requisitos específicos para avalar la nueva marca, como: tener jueces a una distancia de cada 50 personas, quienes verificarán que los participantes hagan los ejercicios como es indicado; no se permitirá parar más de una vez y no por más de un minuto; si el 10 por ciento de los participantes abandona la clase, no se tomará en cuenta la marca.

El récord vigente lo impuso la ciudad de Moscú, Rusia en 2015 con la participación de más de 3 mil 500 asistentes.

