Multihomicidio sacude Tepic: asesinaron a un niño, un hombre y una mujer que había suplicado ayuda por violencia de su ex

La madrugada de este viernes, fueron halladas sin vida al interior de una vivienda en la colonia Villas del Molino de Tepic, tres personas: una mujer, un hombre joven y un niño; resalta que la mujer, identificada como Jetcibe Razura Cortez -de 26 años- quien ya había denunciado violencia de su expareja, pero las autoridades no intercedieron.

El suceso se conoció cuando vecinos alertaron a los servicios de emergencia que al interior de una vivienda salía humo, al llegar estos, se encontraron con el cuerpo semicalcinado de la mujer, que también presentaba heridas de arma blanca; mientras que en otro sitio, el cuerpo del hombre identificado como Pablo -amigo de Jetcibe- se encontró ensangrentado.

Joshua, de 6 años, fue encontrado muerto dentro de una habitación y los primeros reportes apuntan a que pudo ser asfixia por inhalación de humo, lo que terminó con su vida.

Resalta que en redes sociales, amigos y familiares de Jetcibe retomaron las publicaciones de la jóven quien habría dado a conocer que denunció en 2020 ante la Fiscalía General del Estado sobre acoso, y le respondieron que no podían actuar porque no había lesiones.

“(...) cuando fui a denunciar, me dijeron que mientras no tuviera daño físico no era algo de que preocuparse, pues no le estaba haciendo daño a nadie, me acosaba en todo sentido! Dijeron que no invadió mi privacidad por que era mi pareja y que las fotos nunca fueron compartidas . Pero y la información??? 2 meses después llegue toda golpiada. Ya van 6 meses cumplidos de ello, y aun no lo agarran (...)”, publicó el 2 de junio de 2020, la mujer.