¿Es necesario corregir las rutas aéreas del AICM y AIFA? controladora responde

El Gobierno de México, puso en marcha desde el 25 de marzo del 2021, nuevas rutas de aterrizaje y despegue desde el Aeropuerto de la Ciudad de México. Con este rediseño se buscaba reducir los costos de las aerolíneas, los tiempos de vuelo y la carga de trabajo para los controladores y los pilotos; sin embargo, esto no ha ocurrido, pero sí se han reportado diversos incidentes.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana de El Heraldo Media Group, María Larriva Sahd, controladora de tráfico aéreo e investigadora de accidentes de aviación, comentó que hay condiciones que no se pueden cambiar como la orografía y las condiciones meteorológicas, pero en un intento de liberar el espacio aéreo que está sobre el Aeropuerto de Santa Lucía, "embarraron" los aviones al terreno que hay en el oeste de la ciudad y generaron unas llegadas y salidas muy largas, por lo que ahora las aeronaves pasan muy bajo, se produce mucho ruido y hay muchas colonias afectadas por la operación del aeropuerto y no se resuelve la operación con Santa Lucía.

"Se sabe desde hace más de 30 años que de ubicar un aeropuerto en ese lugar la operación sería condicionada, qué significa eso, que va a llegar un momento en que si hay mucha carga de trabajo en Santa Lucía, habrá que demorar los aviones de un aeropuerto para atender los de otro y al revés", explicó.

Dijo que lo ideal sería regresar a los procedimientos anteriores y tener una sola línea de acceso al área conurbada de la ciudad y en un fijo 30 o 40 millas al Norte, separar los de Santa Lucía de los del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para ver cómo funciona; sin embargo, hay estudios muy serios desde hace muchos años que señalan que la interacción de Santa Lucía y el AICM a máxima capacidad no será posible independientemente del tipo de diseño del espacio aéreo.

Respecto a si es necesario una revisión o modificación del rediseño del espacio aéreo para mejorar las condiciones de seguridad, Larriva Sahd apuntó que sí y que el presidente Andrés Manuel López Obrador está mal informado.

"Él es un político, este asunto es técnico y aeronáutico, lo que le digo es que si no hay conciencia de que hay problemas, que tenemos que resolverlos y debemos regresar a los parámetros de seguridad, no quiero pensar que un accidente sea lo que nos ubique, sí hay que hacer correcciones, sí hay conciencia en el sector de que tenemos que trabajar en ello, y lamento que el presidente no tenga información veraz y no entienda lo que está ocurriendo", expresó.

Finalmente, sobre los traslados de algunas de las operaciones del AICM a Santa Lucía, indicó que eso no va a pasar, mientras no completen la parte técnica para que un aeropuerto sea exitoso, las aerolíneas perderían dinero.

"Puede haber presiones de tipo político y de otro tipo, pero mientras no se resuelva lo técnico que es la conectividad terrestre, porque en ese aeropuerto (AIFA) no hay cómo llegar y salir, y que no hay mercado".

