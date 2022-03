Rediseño del espacio aéreo en el Valle de México aumenta a 95% el daño para los habitantes

El número de habitantes del Valle de México en riesgo, a un año de la entrada en operación del rediseño del Espacio Aéreo, aumentó en 95 por ciento, al pasar de un millón 250 mil personas a 2 millones 444 mil, aseguraron representantes del colectivo Más Seguridad, Menos Ruido.

La asociación conformada por comités ciudadanos de más de 150 colonias de diferentes alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México señalaron que el riesgo, no solamente es para los habitantes de la región, también para los pasajeros de las aeronaves por las fallas en el rediseño del Espacio Aéreo, que podrían generar una colisión de aviones.

“En términos del área cubierta por los vuelos de aeronave, prácticamente el riesgo creció al cien por ciento. Se trata de áreas densamente pobladas, es decir, se incrementó de manera muy sensible el número de personas que ahora tienen sobre sus cabezas una carretera aérea”.

“Lo mismo exactamente es el tema del ruido, tienes el riesgo y tienes el ruido; pero sí es un incremento considerable, lo vemos en la superficie que ahora abarca y que antes no estaba cubierta por rutas aéreas”, aseguró el economista, Alfredo Acle Tomasini.

María Larriva Sahd, con más 27 de experiencia como controlador de tránsito aéreo y en experta en accidentes e incidentes aéreo nauticos, mostró diferentes videos donde evidenció los accidentes que se pudieron producir entre aeronaves que llegan y salen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICEM).

La experta aseguró que además de la deficiencia en el diseño del espacio aéreo, otras causas de los incidentes se encuentran deficiencias en el factor humano, ya que los controladores están trabajando excesivamente, hasta 17 horas durante 15 días y “hasta se quedan dormidos”; así como mala organización y problemas de equipamiento.

Dijo que, no se siguieron las normas internacionales, ya que los aviones pasan muy cerca de la orografía en todas las llegadas, lo que “resulta muy peligroso”.

Destacaron que el problema no es Santa Lucía, que no están en contra del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles; si no del rediseño que está ocasionando un mayor ruido y un mayor nivel de riesgo aeronáutico.

¨Por Santa Lucia no hay que preocuparse, cabe perfectamente en el rediseño que se tuvo más de 25 años, nada más hay que hacer adecuaciones, pero eso se haría en el momento que haya mercado y que empiece a tener más operaciones”.

“El problema que tenemos ahorita es en el AICM, pero tiene remedio”, señaló Larriva Sahd.

Acle Tomasini dijo que en caso de una colisión entre dos aviones en una zona urbana, cada pasajero se tiene que indemnizar con 3 millones 600 mil pesos en un vuelo internacional y en el caso de un vuelo nacional, con 2 millones 600 mil pesos.

Considerando a 500 pasajeros de ambos aviones, se requieren mil 700 millones de pesos, más siete mil millones del costo de las aeronaves; que son cantidades importantes, sin considerar la indemnización de los habitantes de la zona urbana donde ocurra el accidente, más los daños materiales.

Destacaron que desafortunadamente, hasta el momento no han tenido respuesta por parte de las autoridades, por el tema del ruido excesivo para los ciudadanos de las 150 colonias afectadas con las nuevas rutas aéreas.

