Confirman hallazgo del cuerpo de María Fernanda, la joven desaparecida en Monterrey

La Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León, difundió hace unos momentos la información que confirma que el cuerpo hallado en el interior de una finca del municipio de Apodaca, corresponde a la de la joven María Fernanda Contreras Ruíz.

La joven había sido reportada como desaparecida por sus familiares luego de que se despidió de una reunión entre amigos y salió con rumbo al municipio de Apodaca para ver un auto que estaba en venta, sin embargo, en el camino de regreso a casa, algo ocurrió y ya no llegó de regreso, por lo que de inmediato, familiares y amigos se dieron a la tarea de tratar de localizarla teniendo como base su última ubicación del GPS de su celular, sin embargo, dicha búsqueda fue estéril durante las primeras horas.

Las investigaciones prosiguieron por parte de la Fiscalía de Nuevo León y entonces se llevó a cabo un cateo en una propiedad del municipio de Apodaca en el que hallaron el cuerpo de una chica, quien permaneció en calidad de desconocida, a pesar de que tanto familiares como conocidos de María Fernanda daban por sentado que era ella, finalmente y luego de la identificación pericial, se oficializó que el cuerpo encontrado el pasado 7 de abril es el de la joven.

Hallan su cuerpo

María Fernanda desapareció el pasado 3 de abril, luego de asistir a una reunión, salió con la firme intención de ir a ver un auto que estaba en venta al municipio de Apodaca, tan segura estaba de su decisión que dejó con sus amigos su computadora y se fue junto con otro amigo a ver el auto, con la encomienda de regresar lo más pronto posible.

Sin embargo, eso no ocurrió, durante el trayecto de vuelta a casa se mantuvo en contacto con su familia y amigos, hasta que de pronto ya no recibieron más mensajes ni tampoco respuesta, por lo que comenzó la preocupación debido a que pasaba el tiempo y Fernanda no llegaba, preocupación que fue en aumento con el paso de las horas y la llegada de la noche.

La joven de tan solo 27 años ya no volvió a su domicilio, el auto en el que se transportaba fue hallado unos días después en Monterrey, y a pesar de que tanto el padre como amigos de Fernanda acudieron a buscarla cerca del sitio en el que estaba señalada su última ubicación en la colonia Ex Hacienda de Santa Rosa, no la encontraron, pero si dieron parte a las autoridades para que verificaran la ubicación.

Este sábado, la Fiscalía de Nuevo León confirmó que el cuerpo hallado en el municipio de Apodaca, en la calle Circuito de las Fincas, Ex Hacienda Santa Rosa, pertenece a María Fernanda, luego de llevar a cabo pruebas genéticas en los restos hallados en el lugar.

